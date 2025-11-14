Grupa "Kautkaili” atgādina par dzīves mirkļa vērtību jaunajā dziesmā “Te un tagad”
Grupa "Kautkaili" izdod šī gada piekto singlu “Te un tagad” kopā ar videoklipu. Ar šo dziesmu tiek iezīmēts jauns radošā posma sākums, noslēdzot mūzikas kritiķu un klausītāju augsti vērtētā debijas albuma “Personas kods” un tam sekojošo intensīvās koncertdarbības posmu. “Laiks, kopš debijas albuma, ir bijis neticami piesātināts. Esot notikumu virpulī, mēs bieži vien aizmirstam pieslēgties brīdim te un tagad."
“Pirmie aizmetņi šim garadarbam tapa vasaras nogalē, kad saspīlējumi grupas iekšienē kalpoja par iedvesmu dziesmas skices radīšanā. Mēs bieži mēdzam ieslīgt dziļā vainas apziņā par to, ka neesam gana produktīvi un izniekojam savu laiku, tomēr nemitīga vaimanāšana rada pretēju efektu, nevedot pie izaugsmes. Šī dziesma būs mantra visiem prokrastinācijas upuriem, kuros, par spīti prāta lamatām, vēl dzirkstī vēlme izdoties.” Tā Kristīne Pāže par dziesmu.
Dziesmas videoklipu veidojusi radošā komanda, grupas draugi – režisors Elvijs Pārpucis un operators Mārtiņš Kivlinieks”.
Elvijs Pārpucis par sadarbību stāsta: “Ar grupu "Kautkaili" vienmēr ir patīkami strādāt. Sava aroda profesionāļi. Mans darbs kļūst pavisam viegls un brīžiem šķiet, ka bez tā varētu arī iztikt, jo grupa paši visu labi zina un prot. Mērķi skaidri un izpildījums - nevainojams. Dziesma pieejama visās mūzikas straumēšanas platformās
Pēc aktīvas koncertdarbības vasarā, grupa 2025.gada rudenī uzsāka savu pirmo Latvijas elektroakustisko tūri "Kur klusums zied", kas no septembra līdz novembrim apceļoja divpadsmit pilsētas visā Latvijā – no Talsiem, Rēzeknes un Kuldīgas līdz Liepājai, Saldum, Ogrei, Ādažiem, Valmierai un Ulbrokai. Atsaucoties klausītāju pieprasījumam grupa izziņojusi arī tūres noslēguma koncertu Rīgā, 11.janvārī, Splendid Palace.
“Kautkaili” veido mūziķi Kristīne Pāže, Didzis Bardo un Krists Krūskops. Grupas mūzika sakausē sevī latviešu 90-to gadu alternatīvās popmūzikas nostalģiju un mūsdienīgu indie mūziku. Tās kristāls ir dziedātāja un dziesmu autore Kristīne Pāže,, kuras samtainā balss un inteliģentās melodijas ieved vēl neiepazītā jūtu pasaulē.
Biļetes uz aktuālajiem grupas koncertiem pieejamas "Biļešu paradīzes" kasēs.