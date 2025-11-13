Kāds amerikānis nonācis neapskaužamā situācijā: ar viņa foto krāpnieki jau gadiem ilgi savaņģo sievietes
63 gadus vecais amerikānietis Skots Koels nonācis neapskaužamā situācijā - viņa fotogrāfijas jau 15 gadu garumā regulāri izmanto romantisko shēmu krāpnieki.
Koels norāda, ka pirmo reizi viltus profilu, kas izmanto viņa foto, atklāja 2010. gadā. Kopš tā laika šādu gadījumu bijis simtiem, un vīrietis norāda, ka 'neskaitāmas sievietes ar viņu sazinājušās, brīdinot, ka viņa fotogrāfijas tiek izmantotas krāpnieciskās romantiskās shēmās'. "Tas ir tik briesmīgi, traģiski un ļauni," situāciju raksturo vīrietis.
Viņš apgalvo, ka krāpnieki nereti tādos sociālajos tīklos kā "Facebook", "Instagram", "TikTok" un "LinkedIn" nevairās izmantot viņa īsto vārdu. "Es dažreiz meklēju savu vārdu sociālajos tīklos, lai noskaidrotu, vai viltus profilu kļūst mazāk. Bet, kad saprotu, ka tas nenotiek, kļūstu dusmīgs un nespēju saprast, kādēļ tas notiek ar mani," žēlojas vīrietis.
Viena no apkrāptajām sievietēm ir Vācijas pilsone Džennifera Līze. Sieviete medijam "ABC News" apgalvo, ka ilgstoši sarakstījās ar kādu personu vārdā Kevins Otmars, kas savā profilā izmantoja Koela fotogrāfijas. Tomēr pēc mēnešiem ilgas sarakstes "Kevins" esot prasījis viņai naudu, lai 'palīdzētu novērst kādu kļūmi darbā', un šajā brīdī sieviete kļuva aizdomīga. Viņa veica padziļinātu izpēti un pārliecinājās, ka foto, ko izmanto 'Kevins', patiesībā redzams Skots Koels. 'Es, protams, biju vīlusies, ka tiku krāpta, tomēr priecājos, ka necietu finansiālus zaudējumus.'
Koels norāda, ka pēdējo 15 gadu laikā viņam ir sazinājušās 'simtiem sieviešu', kas brīdinājušas viņu par krāpniekiem, kas izmanto viņa fotogrāfijas. Tāpat vīrietis atklāj, ka ir dažas sievietes, kuras ir pārliecinātas, ka viņu pazīst, un cenšas ar viņu uzsākt romantiskas attiecības. Viņs norāda, ka par notiekošo ir ziņojis varas iestādēm, tomēr tas neesot devis nekādus rezultātus. "Es vēlētos, lai tehnoloģijas attīstītos un palīdzētu beidzot šo visu apturēt," norāda Koels.
Romantiskā krāpšana ir krāpniecības veids, kad ļaundaris izliekas par sava upura potenciālu romantisko partneri, lai iegūtu viņa uzticību un nodibinātu ar viņu emocionālo saikni. Kad tas panākts, krāpnieks cenšas no upura izvilināt materiālus labumus.