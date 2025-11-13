“Mīlestība pieklauvēja brīdī, kad to negaidīju”: Adriana Miglāne atklāj, kā mīļotais izvilcis viņu no depresijas
Dziedātāja Adriana Miglāne atradusi laimi jaunās attiecībās ar uzņēmēju Oļegu Zabirko.
Kā zināms, Miglāne 2022. gada izskaņā sociālo tīklu vidē paziņoja, ka nolēmusi šķirties. Dziedātāja, kura laulības ostā iestūrēja 2022. gada 14. aprīlī un jau pēc astoņiem mēnešiem izšķīrās, šobrīd ar dēlu dzīvo Īrijā.
Kā saviem sekotājiem vasarā atklāja Adriana, viņa vairs nav brīva sieviete. Tagad māksliniece atklājusi vairāk par savām attiecībām ar Oļegu Zabirko, daloties savā stāstā ar žurnālu "Kas Jauns", tāpat par tām izstāstījusi sekotājiem soctīklā "Instagram".
“Pie manām durvīm negaidot pieklauvēja mīlestība, kuru es negaidīju, kura atnāca brīdi, kad biju pārliecināta, ka nekādas attiecības nevēlos. Tikai šoreiz es pirmo reizi zinu, ko nozīmē mīlestība. Es vēlos pastāstīt par kādu īpašu cilvēku, kurš ienācis manā dzīvē, kurš man parādīja, ka dzīve var būt ļoti skaista. Mana viszemākajā punktā iedeva man roku piecelties. Sākumā caur sarakstēm līdz beidzot satiekoties un no pirmās reizes es zināju, ka tas ir viņš. Tas ir vīrietis, kuru es Dievam lūdzu, jo es vienmēr prasīju, ka nākošajam attiecībām jābūt Dieva izvēles vadītām. Un es sirdī vienmēr teicu, ka gaidīšu tik ilgi, kamēr sajutīšu, ka ir tas īstais, ka zināšu - manas lūgšanas ir atbildētas,” pauda Miglāne.
“Es nekad neesmu izjutusi tādas rūpes, mīlestību un sirsnību. Viņš mani pieņem tieši tādu kāda esmu, patur rociņu, ved pastaigāties, kad mani moka panikas lēkmes. Nekad, nevienu reizi nav nosodījis, bet tikai saka: mēs ar visu tiksim galā, viss ir labi un būs labi. Atceļ savus plānus, lai varētu būt man līdzās, glaudīt galvu un turēt rociņu, kamēr asaras birst. Es pēc 2 gadu ilgas depresijas esmu ieraudzīju prieku, laimi un sauli. Esmu ieraudzījusi prieku un mīlestību, ko tik ļoti gaidīju. Un tas ir viņš, kas man to parādīja! Es zināju, ka Dievs ir ar mani, es vienmēr ticēju, ka lai cik grūti, es tikšu galā un tagad ar pilnu jaudu mūzikā. Man ir daudz par ko rakstīt un to pavisam drīz dzirdēsiet albumā. Es tevi ļoti stipri mīlu mana sirsniņa, Hugo ir tā paveicies ar tevi! Zinu, ka vēlāk arī izlasīsi pats. Sapņi piepildās!” raksta dziedātāja.