FOTO: koncertzāli "Palladium" ar varenu uzstāšanos satricina pašmāju smagā metāla grandi "Skyforger"

Trešdien, 12. novembrī, pašmāju smagā metāla grupa "Skyforger" ar jubilejas programmu "Vecie latvieši" uzstājās koncertzālē "Palladium Rīga".
Ar šo koncertu "Skyforger" simboliski noslēdz savu jubilejas gadu un sāk krāt spēkus nākamajai sezonai, februārī dodoties divu nedēļu garā Eiropas turnejā.
"Skyforger" izveidojās pirms 30 gadiem, 1995. gadā, apvienojoties talantīgiem jauniešiem, kurus vienoja interese par metāla mūziku. Laikam ejot, attīstījies un pilnveidojies arī grupas muzikālais skanējums, taču nemainīgas ir palikušas vērtības - latviešu valoda, tautas mūzika, mitoloģija un vēsture.
Atzīmējot Lāčplēša dienu, "Skyforger" arī nupat klajā laidusi videoklipu “Vecie latvieši”, kas veidots grupas šogad izdotā albuma “Teikas” noslēdzošajai dziesmai. Tāpat kā pārējie albuma skaņdarbi, arī šis stāsta par vēsturiskiem notikumiem un cilvēkiem, kuri cauri laikiem spējuši iemiesot un saglabāt dzīvu tautas garu.
Grupas solists Pēteris Kvetkovskis saka: „Nekas vairs nav tā, kā kādreiz ir bijis. Pieredze manas paaudzes dzīvē atstāj dziļas pēdas - tāpēc šo dziesmu un klipu esam veltījuši tiem stāstiem, kuri nupat kļūst par atmiņām. Bet bez mūsu uzmanības tās var pazust."
Klipa režisors Jēkabs Vilkārsis piebilst: “Dziesma "Vecie latvieši" man likās kas īpašs jau ar pirmajām rindām - tās vārdi stāsta par mūsu saknēm. Veidojot scenāriju, daudz runājos ar grupas dalībniekiem un mēģināju to interpretēt caur sevi. Manuprāt, lielākā dāvana, ko mums devuši senči, ir šodiena - tas, ka esam šeit, brīvā Latvijā. Un tas ir jāsargā.”
