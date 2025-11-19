Nedēļas jaunumi "Tet TV+" - Sliktie atgriežas, bet latvieši ceļo Japānā
"Tet TV+" izklaides platformā, kas pieejama arī "Tet TV", šonedēļ skatieties animēto piedzīvojumu filmu "Sliktie 2", spraiga sižeta drāmu "Karatē puika: Leģendas" un šova "Četri uz koferiem" dalībnieku ceļojumu uz Japānu.
Sliktie atgriežas
Leģendārais laupītāju piecnieks – Misters Vilks, Misters Čūska, Misters Piraija, Misters Haizivs un Mis Tarantula – bija labākie no sliktajiem, bet tagad ļoti cenšas būt labākie no labākajiem. Taču tā vietā viņi pret pašu gribu tiek iepīti jaunā pasaules mēroga aplaupīšanas projektā, ko plāno kāda pārsteidzoša komanda: Sliktās meitenes. Vai Sliktajiem izdosies noturēties labo komandā? Kādi galvu reibinoši piedzīvojumi viņus sagaida šoreiz?
Filmu "Sliktie 2" ("The Bad Guys 2") skatieties Tet televīzijas sadaļā "Filmu noma".
Spriedze, kungfu un karatē
"Karatē puika: Leģendas" apvieno slavenos cīņas mākslu meistarus no iecienītās filmu franšīzes, lai izstāstītu pilnīgi jaunu, spriedzes pilnu un dvēselisku stāstu.
Kad kungfu brīnumbērns Lī Fongs kopā ar māti pārceļas uz Ņujorku, lai mācītos jaunā, prestižā skolā, viņš mierinājumu rod draudzībā ar klasesbiedreni un viņas tēvu. Bet jauniegūtais miers nav uz ilgu laiku, jo viņš piesaista negribētu uzmanību no vietējā ietekmīgā karatē čempiona.
Uzlecošās saules zemē
Ceļojumu šovā "Četri uz koferiem" dalībnieki dodas uz Uzlecošās saules zemi Japānu.
Uz Japānu dodas divu iepriekšējo braucienu uzvarētāji multimākslinieks Kašers un psihoterapeite Diāna Zande, viņiem piebiedrojas TV personība Armands Simsons un stand-up komiķe un aktrise Anete Bendika. Jau Tokijā Japāna ceļotājus sagaida visā savā krāšņumā – ar ielu uguņiem, neparastajiem apģērbiem, ēdieniem un Austrumu eksotiku. Un obligāti jānokļūst pašā slavenākajā Tokijas krustojumā Šibujā. Par to saka: ja esi bijis Japānā un neesi bijis Šibujas krustojumā, tad tu neesi bijis Japānā… Kašers savu grupu ved ārpus pilsētas – salmu jumti, rīsu lauki un pasakaini skaista Japānas ainava. Bet Anete Bendika ceļotājus nogādā uz bijušo Japānas galvaspilsētu Kioto. Savukārt psihoterapeite Diāna Zande dodas uz Hirošimu, pilsētu, kuru 1945. gadā nopostīja atombumbas sprādziens, un Osaku.