Spēlfilmas par Latvijas sieviešu basketbola leģendāro klubu "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" pirmizrāde "Forum Cinemas"; 06.11.2025.
Filma balstīta uz patiesiem notikumiem un atklāj sieviešu basketbola komandas "TTT" izveidošanu padomju varas apstākļos. Kinolentes centrā ir komandas kapteine ...
Režisors Dzintars Dreibergs ar mīļoto Emīliju gaida ģimenes pieaugumu
Kinorežisors Dzintars Dreibergs un viņa mīļotā Emīlija Grinberga, kas pavasarī absolvēja Latvijas Mākslas akadēmiju kā grafikas māksliniece, izveidojuši mīlestības pilnas attiecības, kurās pavisam drīz ienāks arī abu pirmdzimtais.
Beidzamā laikā žurnāls "Kas Jauns" vairākkārt dažādos saviesīgos ar kino saistītos pasākumos sastapis Dzintaru kopā ar Emīliju. Aizvadītajā vasarā abi apmeklēja pirmizrādi režisora Reiņa Ošenieka veidotajai filmai "Ceļā ir kaifs", kas vēsta par bijušā basketbolista Kaspara Kambalas dzīves līkločiem. Pavisam nesen – oktobra vidū – pāris Rīgas modes nedēļā lūkoja skati, kas veltīta latviešu kino. Modes skates starmešu gaismā bija Sandras Silas radītie tērpi vairākām pašmāju kinofilmām, to skaitā arī Dreiberga radītajam kases grāvējam – kara drāmai "Dvēseļu putenis" – un nupat kā pirmizrādi piedzīvojušajai režisora jaunākajai spēlfilmai "Tīklā. TTT leģendas dzimšana". Dzintars un Emīlija modes skates laikā un arī pēc tās, pavadot laiku saviesīgās sarunās ar citiem modes skates apmeklētājiem un dalībniekiem, turējās viens otram līdzās, ik pa laikam mīļi saskatoties un sarunājoties. Jau tad pēc Emīlijas ķermeņa aprisēm varēja nojaust, ka jaunā māksliniece ir bērniņa gaidībās. Režisors, ar smaidu pabrīnoties par "Kas Jauns "vērību, par gaidāmo skaisto dzīves notikumu runā piesardzīgi, vien apstiprina, ka ir attiecībās ar Emīliju un abi drīzumā kļūs par mazuļa vecākiem.
Emīlija Grinberga ir arī filmējusies Dzintara Dreiberga veidotajā filmā "Tīklā. TTT leģendas dzimšana". Viņa ir bijusi volejboliste, tāpēc nav brīnums, ka piedalījusies šajā filmā, jo radošā komanda bija uzrunājusi daudzas kādreizējās volejbola un basketbola spēlētājas no visas Latvijas. Režisors gan precizē, ka ar Emīliju nav iepazinušies, strādājot pie filmas.
Emīlija ir jauna māksliniece, kas šā gada pavasarī absolvēja Latvijas Mākslas akadēmiju. Pērn 19. decembrī smaržu mākslas galerijā Nāsī tika atklāta Emīlijas izstāde "Viņas smarža", kas stāstīja par astoņiem izdomātiem sieviešu raksturiem, ko māksliniece meklējusi, iedvesmojoties no savas smaržu kolekcijas. Darbu sērija Viņas smarža ir bijis māksliniecei sākums ceļam uz sava diplomdarba tēmas izvēli un vizuālo risinājumu. Savā mākslā Grinberga risina, stāsta un rāda skaistas, harmoniskas, sievišķīgas, tomēr dziļas tēmas un sižetus, pamatā strādājot augstspieduma vai sietspiedes tehnikā.
Iepriekš Dzintaram Dreibergam bija ilggadēja draudzība ar kinoproducenti Ingu Praņevsku. Abi strādāja pie filmas "Dvēseļu putenis", kas pirmizrādi piedzīvoja 2019. gadā. Dzintars filmu režisēja, bet Inga to producēja. Abi piedzīvoja īstu zvaigžņu stundu, jo filma kļuva par kases grāvēju. Tiesa gan, abu dzīves ceļi pašķīrās, tā arī nenonākot līdz laulībai.