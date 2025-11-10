Pašmāju mūzikas pasaulē sevi piesaka repa mākslinieks Milestible
Ar debijas albumu “Jauns balanss” sevi pašmāju mūzikas pasaulē piesaka repa mākslinieks Milestible.
Kā portālu Jauns.lv informēja mākslimieks, tad viņa albums "balansē uz vispārpieņemtajām repa žanra robežām, nebaidoties veidot spēcīgu kontrastu. Milestible izvairās no ierastajiem repa tematiem, sniedzot klausītājiem autentisku pieredzi".
Milestible (īstajā vārdā Mārtiņš Neiburgs) ir repa mākslinieks no Aizputes, kurš pēdējos gados par savām mājām sauc arī Brasu. Sākotnēji tekstu radīšana bija Mārtiņa hobijs, kas ļāvis izpaust emocijas. Taču hiphopa globālais – un lokālais – izrāviens bija patīkami satraucošs brīdis un viens no faktoriem, kas pamudinājis šaja lauciņā pierādīt arī sevi. Līdztekus roka tika iemēģināta citās jomās, tostarp dzejā un prozā. Tomēr tieši reps nemainīgi bijis tas, kam no uzmanīga novērotāja pozīcijas sekots daudzu gadu garumā. Mākslinieku iedvesmojuši tādi repa izpildītāji un grupas kā Mach Hommy, Kool Keith, Three 6 Mafia, Runu Zāle un ansis.
Albums tapis triju gadu laikā un ietver 14 skaņdarbus, kuri nedaudz vairāk kā 38 minūšu laikā klausītāju izved cauri piedzīvojumiem bagātam ceļojumam pieauguša vīrieša dzīvē. Izpildītājs savos tekstos neizvairās no tiešuma un dalās ar personiskām lietām, talkā ņemot krāšņus salīdzinājumus un ievērojamu devu pašironijas. Dziesmas veido kopīgu stāstu – katrs skaņdarbs organiski ved pie nākamā, pakāpeniski papildinot sižetu, kas aizrauj un notur interesi līdz pat albuma beigām.
“Padomā par to, ko tev ir izdarījuši citi un tad – padomā par to, ko esi nodarījis pats sev! Tev ir tikai viena dzīve – dzīvo! Nekad nav par vēlu īstenot savus sapņus! Ja tiešām ko mīli un pēc tā kāro, tad ej uz to caur jebkādiem šķēršļiem!” tā uzskata autors.
Albums ierakstīts studijā “Eternal World Records”. Bītus veidojuši Niklāvz, Katapullt, Dot Concept, Pre’set un Oriole. Izpildproducenta grožus uzņēmies Pre’set (Mārtiņš Ozols-Ozoliņš), kura paspārnē tapuši arī citi vērā ņemami projekti, tostarp godalgotie albumi “En Prise” un “Vernisāža".