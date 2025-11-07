Millija Bobija Brauna slavē Deividu Hārboru “Stranger Things” pirmizrādē, neskatoties uz ziņām par nesaskaņām abu starpā
Neskatoties uz medijos izskanējušajām ziņām par iesniegtu sūdzību pret Deividu Hārbora, Milija Bobija Brauna “Stranger Things” pēdējās sezonas pirmizrādē viņu raksturoja ar siltumu un pateicību
Ceturtdien, 6. novembrī, seriāla “Stranger Things” aktieri pulcējās Losandželosā, lai svinētu “Netflix” populārā šova piekto un pēdējo sezonu, un Brauna izteica siltus vārdus par savu kolēģi.
“Man ar Deividu vienmēr bijusi īpaša saikne, jo mums ir tēva un meitas attiecības, un mēs kopā filmējam gandrīz visas ainas,” aktrise stāstīja “Entertainment Tonight”, runājot par abu varoņiem — Elevenu un Hoperu.
Viņa piebilda, ka 5. sezonā fani “patiesi redzēs” šo tēva un meitas dinamiku uz ekrāna. “Ir bijis ļoti īpaši, ka viņš ir bijis šajā ceļā kopā ar mani,” sacīja 21 gadu vecā Brauna.
Savukārt 50 gadus vecais Hārbors teica par savu kolēģi: “Es viņu dievinu.” Viņš arī uzsvēra, cik lepns ir, redzot, kā visi jaunie aktieri izauguši un kļuvuši par lieliskiem māksliniekiem. “Šaubos, ka šī būs pēdējā reize, kad redzamies vai strādājam kopā,” viņš piebilda.
Saskaņā ar ziņoto, filmēšanas laikā Braunai blakus bijis personīgais pārstāvis, jo pret Hārbora iesniegtas vairākas lappuses ar apsūdzībām.
Daily Mail avots norādīja, ka “Netflix” iekšēji nekomentēs izmeklēšanu, bet tas, ka uzņēmums to nav noliedzis, runā pats par sevi.
Tāpat avots piebilda: “"Stranger Things" palīdzēja "Netflix’" kļūt par globālu platformu. Miljoniem fanu visā pasaulē gaida finālu — neviens nevēlas, lai šo uzmanību aizēnotu privātās drāmas.”