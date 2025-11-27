Matejs Balodis - no aizdomās turētā slepkavībā līdz sociālo tīklu zvaigznei
Ielūgumi uz pirmizrādēm, prezentācijām, sarkanie paklāji, atpazīstamība un savs "YouTube" kanāls "NeTikLabi" ar vairāk nekā 10 000 sekotāju - to visu šobrīd sasniedzis ir Matejs Balodis. Taču varēja būt pavisam ne tik labi, jo 22 gadu vecumā puisis tika turēts aizdomās un tiesāts Amerikas Savienotajās Valstīs par… slepkavību.
Kā zina rakstīt žurnāls "Kas Jauns", Matejs Balodis atpazīstamību iemantojis pēdējos gados, pamatā veidojot saturu "YouTube" kanālā, kur iztirzā Latvijā populārus šovus un to dalībnieku izdarības. Piemēram, viņa un pārinieka Edvīna zobgalības pieprasītas ir gan "Lauku sētas" un "Saimnieks meklē sievu", gan "Caur ērkšķiem uz…" skatītāju lokā. Matejs gan uzsver, ka šovu dalībniekus kā cilvēkus neizsmej, vien uzjautrinās par televīzijā izveidotajiem tēliem un provocētajām situācijām, būdams šīs nišas aizsācējs Latvijā. Tāpēc arī puisis ir gaidīts viesis ar televīziju saistītu projektu pirmizrādēs. Kā piefiksējis "Kas Jauns", pēdējā laika pasākumi, ko Matejs apmeklējis, ir "Tet" rīkotas ballītes, lai nosvinētu projektu ar visai zīmīgu nosaukumu – "Sapnis citā Amerikā" un "Slepkavības lieta Nr. 1. Lapsenes" – pirmizrādes. Tieši šie ir atslēgvārdi, kas ved uz šausminošiem notikumiem paša Mateja pagātnē…
Lasvegasas zīmogs
Pirms 12 gadiem Mateja Baloža vārds izskanēja Amerikas ziņu portālu virsrakstos. Toreiz, būdams tikai 22 gadus vecs, latvietis nonāca Amerikas likumsargu redzeslokā par pašu briesmīgāko noziegumu – slepkavību.
Togad Matejs studentu apmaiņas programmā bija nokļuvis mācīties Teksasas štatā. Un kādu dienu viņa ceļi aizveda arī uz Lasvegasu – grēku pilsētu, kur sapņi var piepildīties vai arī pārvērsties murgā. Kā vēlāk aprakstīja ziņu portāli ASV, lidostā Matejs sastapis svešinieku – 55 gadus vecu vīrieti, kurš solījies palīdzēt ar naktsmītni, jo latviešu puisis bija nokavējis pārsēšanās lidmašīnu. Taču šī tikšanās izrādījusies liktenīga. Jauniepazītais vīrietis vēlējies iegūt Mateja naudu un kredītkarti – tā teikts policijas dokumentos. Noticis kautiņš kazino viesnīcas numuriņā, uz kuru kopā abi bija devušies. Vīrietis ticis smagi piekauts un nomiris. Matejs pats izsaucis policiju, stāstot, ka viņa rīcību izprovocējusi pašaizsardzība.
Latvietis tika arestēts un apsūdzēts slepkavībā, bet galu galā lieta tika izbeigta pierādījumu trūkuma dēļ.
Liktenīgo nakti atcerēties negrib
Lai arī Balodis nekad pats par to nav runājis, slepkavības fakts gluži nav tāds, ko publiskajā telpā būtu iespējams noslēpt. Kā ir būt 22 gadus vecam puisim tālu prom no mājām un piedzīvot ko šādu? Ko viņš un viņa ģimene tajā brīdī izjuta? Apcietinājums, sabrukuši sapņi, izmisums par nākotni… Mēs varam tikai iztēloties tās šausmas, ko pārdzīvoja Matejs.
Tāpēc zinātājiem pat zīmīga šķita Baloža parādīšanās minētajos "Tet" pasākumos. Kopā ar influenceri un daudzu projektu pārinieku Rihardu Gromulu stāvot uz "Sapnis citā Amerikā" sarkanā paklāja, Matejs saviem soctīklu sekotājiem video pauda, ka arī pats bijis Amerikā un var teikt tikai tos labākos vārdus. Savukārt, kad viņš seriāla pirmizrādē stāvēja starp apkārt izliktiem stendiem un ekrāniem, kur ar lieliem, trekniem burtiem salikti uzraksti "Slepkavība Nr. 1", ģērbies baltā džemperī, smaidīgs un draudzīgi komunicējot ar citiem pasākuma apmeklētājiem, radās iespaids, ka dzīvē Matejs šaušalīgo pieredzējumu ir vai nu izsāpējis un psiholoģiski pārvarējis, vai arī vienkārši izdzēsis no atmiņas, lai netraucētu pilnvērtīgi dzīvot tālāk.
“Šurp atbraucu pa sastrēgumiem, un arī seriāla sērijas sākums likās tāds dikti lēns. Uz beigām gan uzņēma apgriezienus, un nu jau ir interese redzēt, kas tur notiks tālāk, par kādām nogalināšanām būs runa – vai tās lapsenes kādu nogalinās vai tomēr cilvēki... Sižets mani ir ieintriģējis,” tā "Kas Jauns" atzina Matejs Balodis.
Vaicāts par iemeslu, kālab apmeklē tieši šī seriāla pirmizrādi – piemēram, vai pats piedalījies, vai kādi tuvinieki filmējušies, vai varbūt ir personiska interese par slepkavības tēmu –, Balodis atzīstas: “Mani vienkārši uzaicināja. Draudzējos ar "Tet", viņi mani aicina uz saviem organizētajiem pasākumiem, un es atnācu. Pat nezināju, kā sauc seriālu, – vienkārši atbraucu uz pasākumu.”
Vai, ieraugot seriāla nosaukumu, nepārskrēja šermuļi, tieši ņemot vērā paša dzīves pieredzi ar pavisam īstu un reālu slepkavības lietu, Matejs bez emocijām atbild ar “nē”, liekot saprast, ka vairāk viņu samulsinājis jautājums par paša pagātni, nevis cilvēka nogalināšanas tēma seriāla nosaukumā. “Par šo lietu es nekomentēšu neko,” viņš strikti nosaka. Arī atkārtoti, kad "Kas Jauns" sazinās ar puisi, viņš ir noskaņots vismaz pagaidām atmiņas par liktenīgo nakti Lasvegasas viesnīcā publiski necilāt, lai arī apzinās, ka fakti par to nav noslēpjami. Balodim pietuvināti avoti apgalvo, ka pēc šī notikuma “viņš vairs nav tas pats Matejs”, tā pieredze viņu izmainījusi uz mūžu.