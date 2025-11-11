Kašers rada dizainu svečturim, iedvesmojoties no spageti Itālijas restorānā
Mākslinieks un uzņēmējs Kaspars Blūms-Blūmanis jeb Kašers, viesojoties Itālijas kūrorta pilsētā Portofino un baudot tur maltīti restorānā, radis iedvesmu jaunam dizaina konceptam - svečturu kolekcijai "Pasta basta".
Kā uzzinājis žurnāls "Kas Jauns", uz Itāliju Kašers braucis, jo vēlējies savai privātmājai atrast jaunus interesantus dizaina priekšmetus. Staigājis pa tirdziņiem, mēģinot atrast kādu unikālu gaismas objektu vai lampu. Taču neko tā arī nav atradis.
Tad aizbraucis uz vienu no Portofino restorāniem, kur ēdis spageti un aizdomājies, ka varbūt pašam jāsāk veidot svečturi. “Spēlējoties ar pēdējo palikušo spageti, man izkristalizējās forma un likās, ka būtu forši, ja varētu ko tamlīdzīgu radīt. Un nevis mazos svečturus, bet lielos. Manā mājvietā ir problēma, ka uz galdiem stāvošie mazie svečturi izgaismo vidi ap galdu, bet man ir ļoti daudz tumšu stūru, kuros iederētos lielie svečturi, kas izgaismotu griestu daļu. Kad vēl spēlējos ar spageti šķīvī, pie manis pienāca viesmīlis un itāļu valodā vaicāja: “Pasta finito?” (Vai esi beidzis ēst pastu?) Uz ko es atbildēju: “Pasta, basta!” Gan viesmīlis, gan pie blakusgaldiņa sēdošie cilvēki sāka smieties par manu atbildi, un, smejoties līdz ar viņiem, sapratu, ka tas ir tik foršs nosaukums – Pasta basta! Tā nu tagad mums tas arī ir sanācis kā spēlēšanās ar spageti formu, jo šos svečturus liecam un veidojam kā spageti. Galā ir svece, kas pieskaņota svečturim. Atbraucu uz Latviju, noformēju komandu, meklēju cilvēkus, kas varētu palīdzēt to realizēt. Tas nav fabrikas ražojums, bet simtprocentīgs roku darbs,” sarunā ar Kas Jauns par jauno nodarbošanos stāsta Kašers.
Pie trim esošajiem svečturu modeļiem Kašers nedomā apstāties un sola, ka nākotnē taps citu krāsu un modeļu darbi, kā arī izstrādās dizainu galda svečturu modeļiem spageti locījumu stilistikā.