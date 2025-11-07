Festivāls "Riga Music Week 2025"
FOTO: krāšņi izskan festivāls "Riga Music Week"
5. un 6. novembrī, Rīgā, Talinas ielas kvartālā, pirmo reizi norisinājās jauns Baltijas mēroga showcase festivāls "Riga Music Week" un mūzikas industrijas konference "Riga Music Week x KIT’25".
Pasākums pulcēja vairāk nekā 50 mūziķu apvienības no Latvijas, Baltijas un Eiropas, kā arī vairāk nekā 500 mūzikas industrijas profesionāļus, tostarp aptuveni 200 starptautiskos dalībniekus no dažādām Eiropas valstīm. Divu dienu laikā notika koncerti pilnās zālēs, paneļdiskusijas par aktuālām tēmām, kā arī tikšanās starp māksliniekiem, producentiem, aģentiem, festivālu pārstāvjiem, pilsētas un valsts institūcijām un ministrijām, kas kopā radīja spēcīgu kopienas sajūtu, sadarbības garu un iedvesmojošu atmosfēru.
“Riga Music Week”programma piedāvāja plašu muzikālo spektru – no indie un alternatīvās mūzikas līdz elektronikai un eksperimentālām skaņām, kā arī paneļus par mūsdienu industrijas aktualitātēm, tostarp mākslinieku menedžmentu, eksportu, digitālo vidi un ilgtspēju. “Riga Music Week” mērķis ir stiprināt Baltijas mūzikas industrijas starptautisko sadarbību, radīt platformu jauniem talantiem un veicināt zināšanu apmaiņu starp reģiona un Eiropas profesionāļiem.