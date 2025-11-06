Kino

Ļaužu jūra apmeklē jaunās spēlfilmas "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" pirmizrādi. FOTO, VIDEO

Kinoteātrī "Splendid Palace" ceturtdien notika pirmizrāde režisora Dzintara Dreiberga jaunajai spēlfilmai "Tīklā. TTT leģendas dzimšana", kas stāsta par Latvijas visu laiku slavenākā basketbola kluba tapšanu. Leģendārais TTT no 1958. līdz 1985. gadam divdesmit vienu reizi kļuva par PSRS čempioni, uz goda pjedestāla kāpjot vēl piecas reizes!

"Tīklā. TTT leģendas dzimšana" pirmizrāde "Forum Cinemas" (foto: Mārtiņš Ziders)

Spēlfilmas par Latvijas sieviešu basketbola leģendāro klubu "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" pirmizrāde "Forum Cinemas"; 06.11.2025.

Filma balstīta uz patiesiem notikumiem un atklāj sieviešu basketbola komandas TTT izveidošanu padomju varas apstākļos. Kinolentes centrā ir komandas kapteine Dzidra Uztupe-Karamiševa, kurai basketbols kļūst par līdzekli, lai apietu totalitāro režīmu un satiktu emigrācijā dzīvojošo brāli.

Filmas operators ir Valdis Celmiņš, aktieru kolektīvā ietilpst Agnese Budovska, Jēkabs Reinis, Gatis Gāga, Evelīna Otto, Rēzija Kalniņa un Artūrs Smoļjaņinovs. Filmas mūzikas autore Lolita Ritmanis.

