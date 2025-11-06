Filmas "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" preses konference
2025. gada 6. novembrī Rīgas Latviešu biedrības nama Baltajā zālē notika filmas "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" preses konference.
Pirmizrāde tuvojas! Filmas "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" veidotāji pulcējas preses konferencē. FOTOGALERIJA
Ceturtdien, 6. novembrī, Rīgas Latviešu biedrības nama Baltajā zālē notika filmas "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" preses konference.
Jau šodien pirmizrādi piedzīvo režisora Dzintara Dreiberga jaunā filma “Tīklā. TTT leģendas dzimšana”. Tā balstīta uz patiesiem notikumiem 20. gadsimta vidū, kad, esot latvietim, cīņai zem groza bija vajadzīga drosme – tāpat kā cīņai pret totalitāro režīmu. Filma stāsta par laiku, kad Rīgā padomju varas ēnā dzimst Eiropas vēsturē izcilākā sieviešu basketbola komanda TTT. Stāsta centrālais tēls ir komandas kapteine Dzidra Uztupe-Karamiševa, kurai basketbols ir kas vairāk nekā sports – tas ir instruments, ar kura palīdzību apspēlēt totalitāro režīmu un satikt emigrācijā mītošo brāli.
Sportisks azarts, latviešu sievietes spēks un sīkstums, bet pāri visam mīlestība pret savu ģimeni un zemi – tā dažos vārdos var raksturot “Dvēseļu puteņa” režisora Dzintara Dreiberga jauno filmu “Tīklā. TTT leģendas dzimšana”. 6. novembrī “Forum Cinemas” notiks filmas oficiālā pirmizrāde, taču vienlaikus to sāks demonstrēt arī kinoteātros visā Latvijā.
Ieskats filmas "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" filmēšanas laukumā
"Dvēseļu puteņa" režisors Dzintars Dreibergs uzņem filmu "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" par 20. gadsimta izcilāko sieviešu basketbola komandu, kurai līdz ...
Dzidras Uztupes-Karamiševas lomu atveido aktrise Agnese Budovska. Filmā piedalās arī Jēkabs Reinis, Artūrs Skrastiņš, Artūrs Smoļjaņinovs, Rēzija Kalniņa, Evelīna Otto, Gatis Gāga, Marta Lovisa Jančevska, Raimonds Celms, Natālija Živeca, Anatolijs Fečins un citi. Daļa no aktieriem bija arī filmas preses konferencē, tāpat kā pasākuma goda viešņa ieradusies bija filmas mūzikas autore Lolita Ritmanis.
Filmas "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" aizkulises
Jau 2025. gadā pie skatītājiem nonāks Dzintara Dreiberga jaunajā filmā par latviešu leģendārās sieviešu basketbola komandas "TTT" izveidošanos. Lūk, neliels ...