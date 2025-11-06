Ar patriotisku dziesmu “Sargātu” Latvijas mūzikā debiju piesaka jaunā mūziķe Žakete
Novembrī mūziķe Žakete klausītājiem izdevusi savu pirmo singlu “Sargātu” – emocionālu, patriotisku skaņdarbu, kas aicina apstāties, ieklausīties sevī un atcerēties, kas latvietim patiesi svarīgs. Dziesma par par bailēm, drosmi un vēlmi sargāt to, kas dārgs, pat ja pasaule apkārt mainās.
“Dziesmas centrā ir jautājums, ko sev uzdevis katrs Latvijas iedzīvotājs apkārt notiekošā kontekstā – “ko es darītu, ja man mājas atņemtu?” Tas ir jautājums, ko cerēju, ka manas paaudzes cilvēkiem sev nenāktos uzdot, tomēr pēdējos gados situācija ir mainījusies, un, diemžēl, šādas pārdomas kļuvušas par daudzu cilvēku ikdienu,” stāsta dziesmas autore Žakete.
Dziesma ir kā saruna ar sevi, iespēja apzināties, kāpēc esi tur, kur esi. Tajā uzdots jautājums, uz kuru atbilde meklējama latviešu vērtībās – mājās, piederībā, brīvībā un daudzos kultūras kanonos, par ko laiku pa laikam katram būtu vērts atcerēties. Dziesma “Sargātu” ir atgādinājums par latvieša būtību un spēku kas mūs vieno.
Dziesmas skanējums apvieno emocionālu vēstījumu ar mūsdienīgu, viegli melanholisku noskaņu, kuras centrā ir balss un vārdi. “Sargātu” nav skaļš protests, bet klusa apņemšanās – turēt cieņā to, kas veido mūsu saknes, un atcerēties, ka brīvība un drošība sākas cilvēka sirdī.
