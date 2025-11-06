2025. gada 5. novembrī Talsu kultūras centrā nosvinēta režisora Rolanda Atkočūna iestudētās Marka Kamoleti komēdijas "Boeing, Boeing!" pirmizrāde.

FOTO: Talsos nosvin franču komēdijas "Boeing, Boeing!" pirmizrādi - uz skatuves priecē Dzelzītis, Subatnieks, Ķesteris, Nevarauska

Trešdien, 5. novembrī, Talsu kultūras centrā nosvinēta režisora Rolanda Atkočūna iestudētās Marka Kamoleti komēdijas "Boeing, Boeing!" pirmizrāde.

Šo lugu visā pasaulē noskatījušies vairāk nekā 20 miljoni skatītāju, un 1990. gadā tā tikusi iekļauta Ginesa rekordu grāmatā kā visvairāk spēlētā franču luga pasaulē.

Izrādē piedalās aktieri Lauris Dzelzītis, Lauris Subatnieks, Ģirts Ķesteris, Kristīne Nevarauska, Inga Misāne-Grasberga un Inga Alsiņa, savukārt radošajā komandā darbojas arī scenogrāfe un kostīmu māksliniece Elīna Milta-Niedrāja un horeogrāfe Inga Krasovska.

Nākamās izrādes “Boeing, Boeing!” būs skatāmas:

  • 20. novembrī Brocēnu kultūras centrā
  • 22. novembrī  Krustpils kultūras centrā
  • 23. novembrī Valmieras kultūras centrā
  • 26. novembrī kultūras centrā “Ulbrokas pērle”
  • 28. februārī  VEF Kultūras pilī
  • 23. martā Aizkraukles kultūras centrā
  • 9. aprīlī Ogres novada kultūras centrā

Biļetes uz izrādēm var iegādāties “Biļešu Paradīzes” tīklā.

