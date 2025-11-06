Lai gan vēl nemaz nesnieg, Annija Putniņa laiž klajā dziesmu "Atkal jau snieg"
Iestājoties pēdējam rudens mēnesim novembrim, dziedātāja Annija Putniņa laiž klajā savu trešo singlu "Atkal jau snieg" no pirmā studijas albuma.
“Šī dziesma nav par sniegu, nedz par ziemu, bet gan par vēsumu un attālumu, kas iestājies attiecībās starp diviem cilvēkiem,” stāsta Annija. “Ikdienas skrējienā mēs nepamanām, ka lēnām pazaudējam viens otru. Ķeram panākumus un notikumus, bet aizvien mazāk laika atliek sirsnīgām sarunām un kopīgām interesēm. Dažreiz mēs pat nenojaušam, kas notiek otra cilvēka prātā un sirdī, kaut arī dzīvojam zem viena jumta. Dziesma aicina apstāties, ieklausīties otrā un ticēt, ka sirdis atkal var pukstēt vienā ritmā.”
Dziesmas tekstu radījusi Annija pati, sadarbojoties ar Dagni Roziņu, bet mūziku komponējis un aranžējis Roberts Memmēns. Mūzikas valoda šoreiz iekļauj elementus no blūza, kantrī un gospeļmūzikas stiliem. Tas ir virziens, kas dziedātājai ļoti patīk, un šādu mūziku Annija klausās arī savā ikdienā.
