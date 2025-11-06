Bekingemas avoti: princis Harijs varētu būt nākamais, kuram atņems karalisko titulu
Avoti Bekingemā atklājuši, ka “nebūtu pārsteigti”, ja princis Harijs galu galā zaudētu savu titulu tāpat kā viņa tēvocis Endrū Mauntbatens-Vindzors — jeb vīrs, kurš agrāk bija pazīstams kā princis Endrū.
Brīdinājums Harijam izskan brīdī, kad britu politiķe Reičela Maskela atkārtoti iesniegusi savu priekšlikumu likumprojektam, kas dotu karalim Čārlzam un vēlāk — troņmantniekam princim Viljamam — tiesības atņemt iedzimtus titulus.
“Kad šis likums tiks pieņemts, es nebūtu pārsteigts, ja Harijs būtu nākamais,” izdevumam “Page Six” sacīja kāds karaļnama avots. “Nebūtu pārsteigts, ja to izdarītu Viljams… viņš nav atriebīgs cilvēks, bet jūtas ļoti vīlies, un ir daudz grūtāk, kad tevi pievīlis kāds, kas tev ir tuvs.”
Abi brāļi nav runājuši vairāk nekā divus gadus, un avoti, kas ir tuvi Viljamam, norādījuši, ka viņš bija saniknots pēc Harija 2023. gada memuāru “Liekais” iznākšanas. Grāmatā bija iekļauti apgalvojumi, ka nākamais karalis fiziski uzbrucis jaunākajam brālim, kā arī, ka Keita Midltone bijusi viena no augsta ranga karaļnama pārstāvēm, kas izteikusi “rasistiskus” komentārus par Harija un Meganas Mārklas bērniem.
Karaļnama eksperts Hjūgo Vickers norādījis, ka brāļu attiecības ir tik saspīlētas, ka Viljams, iespējams, pat neaicinās Hariju uz savu kronēšanu. “Harijam, iespējams, ir iemesls bažīties,” piebildis viens no pils avotiem par Maskelas ierosināto likumu.
Likumprojekts pirmoreiz tika iesniegts 2022. gadā, taču toreiz noraidīts — tagad tas atgriezies aktualitātē līdz ar jaunumiem par Endrū.
Harijs, karaļa Čārlza un princeses Diānas dēls, piedzima kā princis, un viņa vecmāmiņa, karaliene Elizabete II, viņam un Mārklai, kāzu dienā 2018. gada maijā piešķīra Saseksas hercoga un hercogienes titulus. Tomēr, kad pāris 2020. gadā pameta karaļnamu, viņi piekrita vairs neizmantot karaliskos titulus komerciāliem nolūkiem.
Pārsteidzošā solī pagājušajā nedēļā karalis Čārlzs atņēma prinča titulu savam jaunākajam brālim Endrū, pēc tam, kad pils amatpersonas vairākas dienas klusi strādāja pie šī plāna kopā ar juristiem un valdības pārstāvjiem.
Procesā karalis izdeva karaliskos rīkojumus Lordam kancleram Deividam Lamijam, lai Endrū tituli tiktu izņemti no oficiālā aristokrātijas reģistra. Lai gan Endrū 2022. gadā ārpustiesas kārtībā vienojās ar Džufri, viņš nekad nav ticis apsūdzēts vai notiesāts par noziegumu.