Brazīlieši sajūsmā: princis Viljams auklē 10 mēnešus vecu mazuli. "Neviens viņam to pat nelūdza!"
Skolēniem šajā dienā bija atļauts neapmeklēt mācības, lai viņi varētu vaigā skatīt Velsas princi Viljamu, kurš ieradies oficiālā vizītē Brazīlijā. Kāds brīdis no tikšanās ar tautu īpaši sajūsminājis sabiedrību. Kad nākamais britu karalis uz rokām paņēma kādas sievietes 10 mēnešus veco mazuli, tauta burtiski vai izkusa no svētlaimes par prinča mīlīgo rīcību.
Velsas princis Viljams otrdien bija ieradies Brazīlijai piederošajā Paketas salā. Viņu tur nogādāja ar nelielu jūras spēku ātrlaivu. Britu troņmantnieku sagaidīja vietējie iedzīvotāji un pārstāvji no Čiko Mendesa Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas institūta, kas pārvalda vietējo mangrovju biotopu.
Prinča Viljama vizīte Paketas salā Brazīlijā
Princis uzrunāja apmēram 350 cilvēku lielu pūli, smaidīja selfijiem un paņēma uz rokām desmit mēnešus veco zēnu Hoakimu Monteiru, kurš bija uz tikšanos ieradies kopā ar savu vecmāmiņu Kristīnu. Viljams jautāja omītei: “Kā viņu sauc?” un “Cik viņam gadu?” – turpinot draudzīgu sarunu. Viņš piebilda: “Lai Dievs viņu svētī,” un atdeva bērnu vecmāmiņai.
Kad žurnāla “People” reportieris apjautājās par prinča Viljama vizīti, rokās paņemtā mazuļa brālēns Andrē Luiss juniors, kurš ir skolotājs, pastāstīja: “Neviens viņam to pat nelūdza – viņš pats paņēma. Droši vien tāpēc, ka viņam pašam ir trīs bērni. Viņš mīl bērnus. Tas ir brīnišķīgi. Mēs esam tik priecīgi, ka viņš izvēlējās apmeklēt tieši mūsu mazo salu. Šī ir ļoti īpaša vieta pašā Riodežaneiro līča sirdī. Šeit ir mierīgi. Mēs esam gandarīti, ka viņš izlēma atbraukt tieši pie mums. Skolēni šodien bija ārkārtīgi saviļņoti.”
Vietējā iedzīvotāja Lusiana Meirelesa, kura ir precējusies ar britu, palūdza princim nodot sveicienu viņas vīram. Sieviete sacīja: “Es saucu: ‘Vai jūs varētu pateikt sveicienu manam vīram?’ Viņš jautāja: ‘Kā viņu sauc?’ Es atbildēju: ‘Demians no Mančestras.’ Un viņš pateica: ‘Sveiks, Deimian!’ Viņa vecākiem tas ļoti patiks, jo viņi ir lieli karaliskās ģimenes fani. Es nekad nedomāju, ka viņš kādreiz atbrauks uz šo salu.”
Princis atrada arī laiku īsai sarunai par savu mīļāko futbola komandu “Aston Villa” ar mazu, Skotijā dzimušu zēnu Lūkasu Makgeo. Viljams jautāja: “Vai tu zini, kas ir “Aston Villa”?” Un Lūkass atbildēja, ka viņa mīļākā komanda ir brazīliešu “Fluminense”. Zēns vēlāk teica: “Bija jauki satikt princi,” piebilstot, ka “nedaudz nervozējis”.
Šajā dienā bērniem bija atļauts neapmeklēt skolu – uz salas, kur dzīvo apmēram 5000 cilvēku, tika izsludināta “Prinča diena”. Daudzi bērni bija sagatavojuši krāsainus zīmējumus ar uzrakstiem “Salas princis” un “Prinča diena”. Divpadsmitgadīgais Marsels Gomess de Kastru britu troņmantniekam uzdāvināja divas gleznas – vienu ar kara flotes kuģi mazā ostā un otru ar jūras ainavu. Zēna tēvs Alans stāstīja, ka gleznas tapušas pirms diviem gadiem, taču Marsels pats esot uzstājis, ka tās vēlas uzdāvināt princim. Saņemot gleznas, princis Viljams pateicās Marselam: “Tās ir brīnišķīgas. Cik laipni no tevis, liels paldies.”
Princis Viljams Brazīlijā ieradies piecu dienu vizītē un Paketas salu apmeklēja otrajā dienā, kas bija otrdien, 4. novembrī.