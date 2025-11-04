Rudenīgu noskaņu dziesmu "Avenes" klajā laiž grupa "Papīra lidmašīnas"
Pašmāju muzikālā apvienība "Papīra lidmašīnas" izdevusi jaunu dziesmu rudenīgās noskaņās. "Avenes" ir otrais singls no grupas topošā studijas albuma.
"Vēlējāmies radīt dziesmu, kas raisa gan pozitīvas emocijas, gan pārdomas – gluži kā rudens, kas spēj mūs iepriecināt ar dažādām krāsām, bet tomēr liek saprast, ka siltumu lēnām sāk nomainīt lietus," portālu Jauns.lv informēja grupa. "Cilvēku attiecības var būt mākoņainas un saulainas vienlaicīgi – mazi kašķi, strīdi, viedokļu atšķirības. Tomēr labo brīžu noteikti ir vairāk, dažkārt mēs tos vienkārši nepamanām, jo pie visa labā ātri pierodam. Ar šo dziesmu aicinām kavēties labajās atmiņās un kopā ar tuvajiem cilvēkiem veidot jaunus un siltus stāstus."
‘’Brīžos, kad viss ir ļoti labi, es kļūstu nemierīgs, jo, lai cik jocīgi tas būtu, tad ir vismazāk iedvesmas. Lai radītu ko jaunu, ir vajadzīgas emocijas, ne tikai pozitīvas, bet dažkārt arī negatīvas. Tādēļ atzīšos – esmu grēkojis un veidojis "drāmu" tur, kur tās nav, protams, tikai zemapziņas līmenī,’’ tā par radošo procesu stāsta grupas dalībnieks Rihards Bērziņš.
‘’Nosaukums “Papīra lidmašīnas” simbolizē grupas dalībnieku vienkāršību, prieku, ideju lidojumu, arī kaut ko maģisku un nostalģisku, tādēļ arī mūsu radītā mūzika mēdz būt dažādu emociju pilna,’’ par dziesmu tapšanu stāsta Juris Ludženieks.
Dziesmas ‘’Avenes’’ vārdu autors ir Rihards Bērziņš, bet mūzikas autors un producents Juris Ludženieks.