“R.A.P.” atgriežas ar trešo singlu kopš apvienošanās - “Cirks”
Alternatīvā roka grupa “R.A.P.”, kas pirms gada paziņoja par atgriešanos uz skatuves, laidusi klajā jaunu eksperimentālu dziesmu “Cirks”, kas ir jau trešais grupas izdotais skaņdarbs kopš apvienošanās.
“Šis pavisam noteikti ir viens no lielākajiem eksperimentiem mūsu muzikālajā vēsturē. Radot dziesmu, izmantojām grupai līdz šim neierastus muzikālās izteiksmes veidus. Radošais process bija aizraujošs un ar šo dziesmu mums pavisam noteikti izdevās pārsteigt pašiem sevi. Ja pārsteigsim arī savu klausītāju, mēs būsim ļoti gandarīti”, jauno singlu raksturo apvienības vokālists Artis Dvarionas.
Dziesmu “Cirks” grupa izdod gaidāmo novembra koncertu priekšvakarā. Kā ziņots, “R.A.P.” pošas “Novembra tūrei”, kuras laikā sniegs koncertus četrās Latvijas pilsētās - 8.novembrī Jelgāvā, “Melno cepurīšu balerijā”, 14.novembrī Cēsīs, “Fonoklubā”, 15.novembrī Liepājā, kultūras namā “Wiktorija” un 22.novembrī Rīgā, “Angāra koncertzālē”. Tūres noslēguma koncertā Rīgā īpašie viesi būs alternatīvā roka žanrā pazīstamā pašmāju apvienība “Indygo”. Informācija par “R.A.P.” “Novembra tūres” koncertu biļetēm atrodama grupas mājas lapā gruparap.lv.
Dziesmai ir tapis arī spilgts videoklips un tā publiskošana plānota 14.novembrī. Singla “Cirks” mūzikas autori ir visi četri grupas dalībnieki - Artis Dvarionas, Artis Rozītis, Aleksandrs Štro un Gatis Kaizers, vārdu autors ir Artis Dvarionas.
Vēl pavisam nesen, septembrī, “R.A.P.” publiskoja savas pazīstamākās dziesmas “Dzīve bez apstājas” koncertierakstu, kas tapis Rīgas koncertzālē “Palladium”, grupas atgriešanās koncertā šā gada 14.martā. Koncertierakstā piedalījās arī dziesmas līdzautors Igo, un šo uzstāšanos grupa publiskoja arī video formātā. Koncerts tika nominēts sabiedrisko mediju balvai “Kilograms kultūras”.