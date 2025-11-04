Atklāta patiesība par popzvaigznes Duas Lipas pases foto. Kāpēc viņa tajā izskatās tik labi?
Dziedātājas Duas Lipas fani bija pārsteigti, redzot, cik satriecoši viņa izskatās savā “pases fotogrāfijā”, kamēr lielākā daļa cilvēku dokumentu attēlos parasti neizskatās glaimojoši.
Tūkstošiem cilvēku joprojām ir apsēsti ar kādu Duas Lipas fotogrāfiju, par kuru tiek uzskatīts, ka tā uzņemta pases vajadzībām. Platformā “X” šis ieraksts, kas publicēts 2025. gada jūlijā, skatījumu skaita ziņā pārsniedzis jau deviņus miljonus. Tur norādīts, ka tas ir Duas Lipas pases attēls.
Fotoattēls izpelnījās milzu popularitāti un daudzi sociālo tīklu lietotāji uzdeva jautājumu: “Kāpēc citi cilvēki izskatās tik slikti dokumentu bildēs, bet viņa – kā no žurnāla vāka?”
Tagad atklājusies patiesība, ka šī fotogrāfija īstenībā nemaz nav Duas Lipas pases bilde! Attēls ticis uzņemts modes skatē un vēlāk publicēts kopā ar citu modeļu fotogrāfijām sociālajos tīklos.
Popzvaigzne 2025. gada augustā ieguva Kosovas pilsonību. Saņemot pasi, viņa emocionāli sacīja, ka “beidzot abas manas puses ir kļuvušas par vienu”.
Dua Lipa dzimusi Londonā kosoviešu–albāņu vecākiem. Bērnībā viņa kādu laiku dzīvoja Prištinā, no vienpadsmit gadu vecuma, kad ģimene atgriezās Kosovā pēc tās neatkarības atgūšanas.
Popzvaigzne Dua Lipa un viņas stils - ikdienā, uz skatuves un modeles gaitās
Dziedātāja izteicās: “Tas apvieno abas manas puses, kas vienmēr bijušas manī. Es mīlu šo valsti, un šis brīdis nozīmē ļoti daudz man un manai ģimenei.” Lipa ne reizi vien uzsvērusi savu mīlestību pret dzimteni. Viņa ir dibinājusi labdarības fondu, kas palīdz trūcīgām kopienām Kosovā.
2022. gadā Dua Lipai tika piešķirta Albānijas pilsonība, atzīstot viņas ieguldījumu valsts popularizēšanā ar mūzikas palīdzību.