Kaimiņvalstīs uzstāsies amerikāņu elektroniskās mūzikas mākslinieks Mobijs
Tartu Dziesmusvētku estrādē 6. augustā un Viļņas Kalnu parka estrādē 8. augustā uzstāsies amerikāņu elektroniskās mūzikas mākslinieks Mobijs, informēja "L Tips Agency" pārstāve Līva Toniņa.
Mākslinieka turneja veltīta viņa 1999. gada albumam "Play". Koncertprogrammā iekļautas tādas dziesmas kā "Honey", "Porcelain", "Natural Blues", "Why Does My Heart Feel So Bad?", "Bodyrock".
Mobijs, īstajā vārdā Ričards Melvils Hols, dzimis Ņujorkā 1965. gadā. Viņš sācis muzicēt bērnībā, vēlāk darbojies pankroka grupās, bet pagājušā gadsimta 80. gadu beigās pievērsies dīdžejošanai un elektroniskajai mūzikai. 1991. gadā ar singlu "Go" guvis starptautisku atpazīstamību un kopš tā laika izdevis 22 studijas albumus, kuru kopējā tirāža pārsniedz 20 miljonus.
Mobija mūzika iekļauta vairākās populārās filmās, tostarp "Pludmale" jeb "The Beach", "Borna" sērijā "The Bourne Identity" un "Rītdiena nemirst" jeb "Tomorrow Never Dies".
Viņš producējis un remiksējis arī Deivida Bovija, Ozija Osborna, "The Beastie Boys", "Daft Punk" un "Public Enemy" ierakstus.
Mākslinieka darbi saņēmuši un nominēti tādām balvām kā "Grammy", "Billboard Music Awards", "Brit Awards", MTV un "NME". Mobijs ir četru grāmatu autors, tostarp izdevis memuārus "Porcelain: A Memoir" un "Then It Fell Apart".