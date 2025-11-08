Seriāls "Intrigante" bija populārs arī Latvijā.
Šodien 08:09
FOTO: “Intrigante” - kur šodien ir seriāla zvaigznes, kas reiz valdīja pār Manhetenu
Kopš seriāls “Intrigante” (Gossip Girl) noslēdzās 2012. gada decembrī, pagājis jau vairāk nekā desmit gadu, un pa šo laiku daudz kas ir mainījies. Taču mūsu iemīļotie Ņujorkas elites pusaudži — Serēna, Blēra, Dens, Čaks un pārējie — turpina aktīvu, spilgtu un dažkārt tikpat dramatisku dzīvi kā uz ekrāna. Varbūt tas pat ir nedaudz vieglāk, ja tev tagad seko paparaci, nevis noslēpumains baumu izplatītājs ar slepenu blogu.
Lai gan HBO Max un seriāla veidotāji Džošs Švarcs un Stefānija Sevidža 2021. gadā mēģināja atdzīvināt šo pasauli ar jauno versiju, kas tika atcelta pēc divām sezonām, nekas līdz šim nav spējis pārspēt oriģinālo “Intrigantes” sastāvu un tā neatkārtojamo šarmu.
Šodien mēs ieskatāmies, kā dzīvo un ko dara “Intrigantes” aktieri, kuri reiz valdīja pār Manhetenas pusaudžu pasauli un kļuva par veselas televīzijas ēras ikonām.