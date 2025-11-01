Cenšas pārspēt pati sevi - Heidija Kluma vēlreiz pierāda, kāpēc viņu sauc par "Helovīna karalieni"
Tiklīdz vakar Ņujorkā noskandēja pusnakts, Heidija Kluma vēlreiz pierādīja, kāpēc viņu sauc par "Helovīna karalieni". Savā ikgadējā masku ballē, kas šogad notika viesnīcā "Hard Rock Hotel New York", 52 gadus vecā supermodele parādījās mītiskās Medūzas tēlā.
Heidija Kluma parādījās uz sarkanā paklāja kopā ar vīru, mūziķi Tomu Kaulicu, kurš izvēlējās ne mazāk iespaidīgu tēlu - bruņinieku, kas pārvērties akmenī pēc tikšanās ar Medūzu. Kopā viņi izskatījās kā dzīvi senās Grieķijas mīta varoņi.
Klumas tēls pārsteidza ar detaļām: masīvu galvassegu no kustīgām čūskām, asiem zobiem, sadalītu mēli, pieguļošu tērpu, kas atgādina čūskas zvīņas, un garu asti. Rokās modele turēja loku un bultas, rotaļīgi mērķējot uz vīru, bet pēc tam, pozējot kamerām, draudīgi izrādīja mēli.
Pie Klumas sarežģītā grima un tērpa izveides atkal strādāja slavenais grima meistars Maiks Marino - "Emmy" balvas laureāts un trīskārtējs "Oskara" nominants par filmām "The Batman", "Coming 2 America" un "A Different Man".
Visu pārvērtību procesu Kluma demonstrēja savos sociālajos tīklos - sākot jau no piektdienas agra rīta. Viņa dalījās kadros, kuros redzams, kā vizāžistu komanda klāj grimu un uzstāda kustīgās čūskas uz viņas galvas.
Karaliene, kas nezaudē kroni
Ar katru gadu Heidija Kluma paceļ latiņu vēl augstāk, padarot Helovīnu par īstu šovu ar teātra, modes un kino elementiem. Viņas uzmanība detaļām un mīlestība pret pārvērtībām padara katru parādīšanos par notikumu, par kuru runā visā pasaulē. Arī šoreiz, pārvērtusies par Medūzu, viņa vēlreiz pierādīja: viņas tituls "Helovīna karaliene" joprojām ir neapstrīdams.
Heidijas Klumas Halovīna ballīte 2024. gadā
Modele Heidija Kluma kopš 2000. gada rīko ikgadēju Halovīna ballīti, kurā demonstrē savus iespaidīgos tērpus, piemēram, pārtopot par milzu tārpu, ...