Halovīns meksikāņu restorānā "El Mercado" Rīgā (foto: Mārtiņš Ziders)

Halovīna biedēšana un priecāšanās meksikāņu restorānā "El Mercado", 31.10.2025.

Halovīna lustes meksikāņu restorānā "El Mercado". FOTO

Visu svēto dienas priekšvakarā 31. oktobrī Halovīnu svinēja arī meksikāņu restorānā "El Mercado" Rīgā, kur piedalījās gan pieaugušie, gan no ielas ienākušie bērneļi, halovīniskā garā prasot konfektes.

Kā zināms, Halovīnā mēdz uzvilkt maskas un tērpties šaušalīgos tērpos, lai apstaigātu kaimiņus un citus apkaimes iedzīvotājus. Viņus nedaudz pabiedē, pieprasot saldumus vai citas uzkodas, un daudzi labprāt šiem ciemiņiem dod kāroto.

Kaut gan restorānā maziem bērniem vēl nav, ko darīt, tas nav šķērslis, lai konfektes Halovīna vakarā pieprasītu arī tur. 

