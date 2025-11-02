Laura Vizla par gandrīz 40 tūkstošiem eiro tirgo Kristapa Porziņģa dāvanu
Digitālā satura veidotāja Laura Vizla spoži un eleganti izcēlās Rīgas modes nedēļas smalko viesu rindās, gan filmējot saturu saviem sociālajiem tīkliem, gan vērojot modes skates. Lai arī uz modes skatēm lielākoties ieradās viena, viņa atklāja, ka vairs nav brīvas sievietes statusā un ir attiecībās.
Pēc trīs gadu kopābūšanas – 2023. gada nogalē – izjuka Lauras Vizlas attiecības ar NBA latviešu zvaigzni Kristapu Porziņģi. Pēc šķiršanās Laura vis nemetās jaunās attiecībās, bet intervijās stāstīja, ka strādā ar sevi, pilnveidojas un mācās, jo vēlas pati kaut ko dzīvē sasniegt, piebilstot, ka viņai ir lieli plāni.
Šķiroties no Porziņģa, daiļā gaišmate nepalika tukšām rokām – viņa turpināja braukt ar vienu no bijušā mīļotā dāsnajām dāvanām – melnas krāsas "Mercedes-Benz CLS63" 2013. gada izlaiduma spēkratu. Nu, kad pēc šķiršanās pagājuši divi gadi, Laura dāvāto automašīnu izlikusi pārdošanā – kā raksta žurnāls "Kas Jauns", vietnē ss.lv redzams, ka to ikviens interesents var iegādāties par 39 900 eiro. Šo faktu kādreizējā Porziņģa mīļotā neslēpj arī komentārā "Kas Jauns" un atklāj, ka automašīnu nolēmusi pārdot, jo vēlas sev jaunu auto. “Jā, es pārdodu savu mašīnu, jo gribu jaunu. Tagad vēlos "Bentley"!” viņa paskaidro.
Ieviešot skaidrību par savu privāto dzīvi, Laura koķeti nosaka, ka nav vairs brīva, bet ir attiecībās. “Precējusies gan es neesmu!”
Uz Rīgas modes nedēļas noslēdzošo skati "Sviests X Sexystyle by Sergey Hatanzeisky" Laura Vizla ieradās, saposusies efektīgā tērpā, kura sastāvdaļa bija seksīga korsete, un viņu pavadīja godalgotais zīmolu stratēģis Baltijā Kristaps Siliņš.
Viņš ir strādājis ar vairāk nekā 75 zīmoliem aptuveni 10 valstīs, izveidojis stratēģijas aģentūru "White Label" un 2016. gadā kļuvis arī par radošās aģentūras "McCANN Rīga" vadošo partneri. Laura gan uzsvēra, ka “tikai nevajag padomāt”, ka viņa ir attiecībās ar Kristapu, jo abi esot “vienkārši kolēģi”. Ļoti iespējams, ka tā arī ir, ja ņem vērā, ka abi apmeklēja pikanto šovu, kurā uzstājās influencere Agnija Grigule, kura jau labu laiku tiek uzskatīta par Kristapa Siliņa tuvu draudzeni.
Un kā tad ar Laviņu?
Pagājušajā nedēļā sabiedrībā uzvirmoja baumas, ka Laura Vizla ir redzēta kopā ar jauno un talantīgo hokejistu Martinu Rodrigo Laviņu, kas ir bijušā hokejista Rodrigo Laviņa un humoristes Janas Duļevskas vecākais dēls.
Zinātāji pat mēļoja, ka augusta sākumā redzējuši, kā abi vēlā nakts stundā aizgājuši no naktskluba "Coyote Fly" atklāšanas pasākuma, kā arī pēc tam Laviņš juniors esot vairākkārt manīts, ejot ciemos uz Vizlas dzīvokli, līdz devies atpakaļ uz Ameriku, kur šobrīd dzīvo, spēlē hokeju un studē. Tiesa gan, sarunā ar "Kas Jauns" Laura kategoriski noliedza, ka viņai būtu izveidojušās attiecības ar Martinu. “Nē, tā nav taisnība!” viņa bija lakoniska.
Lauras Vizlas "Instagram" dzīves ainiņas
Foto no Lauras Vizlas "Instagram" profila.