Mīlestību pašmāju senioru iepazīšanās šovā meklē Barišņikova bērnības draugs Andris Vītiņš
Starp LTV1 jaunā iepazīšanās šova "Sirdslietas" dalībniekiem ir arī Rīgā dzimušā pasaulslavenā baletdejotāja Mihaila Barišņikova bērnības draugs Andris Vītiņš. Pēc Barišņikova mātes pašnāvības tolaik 12 gadus vecais Mihails divus gadus – līdz aizbraukšanai uz Ļeņingradu – nodzīvoja sava klasesbiedra un tuva drauga Vītiņa ģimenē.
Kā raksta žurnāls "Kas Jauns", abi dzīvoja Rīgas centrā, Skolas un Bruņinieku ielas rajonā, netālu viens no otra, gāja uz to pašu 22. vidusskolu un bieži pēc stundām nāca mājās kopā. Mihaila tēvs bija PSRS armijas virsnieks ar smagu raksturu, kurš nespēja izveidot tuvas attiecības ar dēlu. Tas bija viens no iemesliem, kādēļ pēc traģiskā notikuma – Barišņikova mātes Aleksandras pašnāvības – zēns vairākus gadus mitinājās pie draugiem – divās ģimenēs. Vītiņu divistabu dzīvoklī viņam bija neliela saliekamā gulta. Vītiņš vēlāk atminējās, ka vasarās abi draugi kopā blēņojās Mellužos, Vītiņu īrētā vasarnīcā. Andris atceras, kā viņa tēvs mācīja abus puikas braukt ar motociklu – Mihailam tas izdevās, bet Andrim mocis smiltīs apstājās. Reiz abi pat pamēģinājuši pīpēt Venecuēlas cigāru, pēc kura ilgi cīnījušies ar nelabu dūšu.
Lai gan Barišņikovs 14 gadu vecumā pārcēlās uz Ļeņingradu un Rīgā vairs tā arī neatgriezās, abi ir saglabājuši kontaktus visa mūža garumā. Pirmais, kuru Barišņikovs parasti vēlas satikt, kad atlido uz Rīgu, ir Vītiņš. Abi pastaigājas pa bērnības maršrutiem un ar tramvaju dodas uz Pirmajiem Meža kapiem, kur apglabāta Mihaila māte. Vītiņš arī apmeklēja drauga pirmizrādes – gan "Brodskis/Barišņikovs" Jaunajā Rīgas teātrī, gan "Vēstule cilvēkam" Latvijas Nacionālajā operā.
Sabiedrības krējums ierodas uz "Brodskis/Barišņikovs" pirmizrādi
15. oktobrī Jaunā Rīgas teātra Lielajā zālē notika Alvja Hermaņa darba "Brodskis/Barišņikovs" pirmizrāde.
Tāpat kā nu jau 77 gadus vecais Barišņikovs, arī viņa vienaudzis Vītiņš savu mūžu veltīja mākslai – 20 gadus nodejoja uz Latvijas Nacionālās operas skatuves, bet, kā zināms, baletdejotāja mūžs ir īss. Pēc dejotāja karjeras beigām viņš atrada citu nodarbi, kas bija cieši saistīta ar baletu – proti, devās līdzi viesizrādēs kā fotogrāfs. Vītiņš sevi pierādīja arī kā kaskadieris, tostarp filmā "Vella kalpi", kur vienā no ainām ar zirgu uzleca uz galda. Viņam ir bijušas divas laulības. Pirmā – ar latviešu gleznotāja, scenogrāfa un filmu mākslinieka Daiļa Rožlapas meitu Ievu. Šajā laulībā dzimis dēls Ernests, kurš nu ir pazīstams stikla mākslinieks.
Par sevi raidījuma "Sirdslietas" pieteikumā Vītiņš stāsta, ka ik pa laikam joprojām uzstājas kā baleta mākslinieks, piedalījies kinofilmās un teātra izrādēs ("Pērā Gintā" viņš kāpa uz Nacionālā teātra skatuves pilnībā atkailināts), divreiz nedēļā apmeklē sporta zāli. “Es jau 20 gadus dzīvoju viens, bet ir meita, dēls un mans sirdsāķītis – mazmeita. Interesē māksla un mākslas foto. Patīk laba mūzika, jūra un mierīgas pastaigas. Mans dzīves vadmotīvs ir “steidzies lēnām!”. Sievietēs augstu vērtēju humora izjūtu.”