Dziedātāja Jenny May mācās par kosmētiķi
Dziedātāja Jenny May nolēmusi izmēģināt spēkus skaistumkopšanas industrijā un pašlaik studē divu gadu mācību programmā, kurā apgūst kosmētiķes profesiju.
Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" dziedātāja stāsta, ka pirms 20 gadiem, kad sākusi dziedāt un uzstāties, pie skatuves tērpiem vajadzējis pielāgot atbilstošu grimu. “Sapratu, ka esmu nopirkusi skaistas krāsas, kuras neprotu pareizi uzklāt, un beigās izskatos pēc papagaiļa, nevis skaistas dziedātājas. Nesapratu, kāpēc, uzliekot uz plakstiņiem dzeltenus, zaļus un rozā toņus, neizskatos tik skaisti, kā biju iecerējusi. Tāpēc izdomāju grimu iemācīties klāt profesionāli,” atklāj dziedātāja, kas kā vizāžiste ieguvusi imidža skolas Unastyle diplomu, par ko jūtas ārkārtīgi gandarīta. “Iegūtās zināšanas noder ne tikai man, bet arī jau radiniekiem un klientiem. Ir pat gadījies apvienot – no rīta grimēju līgavu, bet jau vakarā dziedu viņas kāzās,” smejot atklāj Jenny May, īstajā vārdā Maija Stuģe.
Dziedātāja neslēpj, ka arī pēc 40 gadu vecuma daudz ko no skaistumkopšanas nav sapratusi. “Patiesībā pat nesapratu, kādā secībā lietot krēmus, serumu un pīlingus. Tāpēc iestājos starptautiskajā Rīgas kosmētikas skolā, kur apgūstu kosmētiķes profesiju, kas ir arī medicīnas persona. Nu jau cītīgi mācos. Teikšu godīgi – nav viegli, jo skolā jāmācās pilna laika klātienē, daudz ir pārbaudes darbu. Anatomija ir jāapgūst ļoti nopietni. Ne vien ir jāzina cilvēka anatomija latviski, bet arī latīniski. Man sākotnēji bija bažas, ka salūzīšu, neizturēšu, to visu kopā darot, bet, kad pagāja saspringtais septembris, sapratu, ka esmu pielāgojusies šai slodzei,” stāsta Jenny May, kura nākotnē ar kosmētiķes diplomu kabatā vēlētos arī praktizēt šajā jomā.
