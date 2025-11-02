Emīlija Ratažkovski pilnībā izģērbjas provokatīvai žurnāla fotosesijai
Emīlijai Ratažkovski patīk provocēt sabiedrību ar savu pikanto stilu, taču šoreiz modele nometusi visas drēbes, lai piedalītos fotosesijā pavisam kaila. Tas noticis neilgi pēc viņas debijas “Victoria’s Secret” apakšveļas skatē.
Emīlija Ratažkovski žurnāla “Beyond Noise” jaunākajam numuram atklājusi sevi gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. 34 gadus vecā modele piedalījusies provokatīvā fotosesijā, kur pozējusi pavisam kaila, kā arī iejutusies dažādos pikantos tēlos ar aksesuāru palīdzību, atstājot visai maz iztēlei. Lai redzētu pikanto fotogrāfiju, spiediet šeit.
Uz žurnāla vāka viņa redzama, sēžot uz augsta krēsla greznā kažokā, kas nedaudz piesedz kailo ķermeni. Savukārt fotogrāfijās, kas skatāmas “Beyond Noise” lappusēs, viņa pozē vēl atklātāk. Vienā no attēliem ap viņas vidukli ir apjozta vien “Gucci” josta ar zelta sprādzi (2 450 dolāru vērtībā), bet kailās krūtis viņa piesedz ar cimdiņos tērptām rokām.
Citās fotogrāfijās Emīlija redzama caurspīdīgos bodijos. Ratažkovski arī savā “Instagram” lapā dalījusies ar vienu no drosmīgajiem kadriem, kur pozē pavisam kaila, sēžot sānskatā pret kameru.
“Emīlija Ratažkovski ir viena no slavenākajām sievietēm pasaulē. Viņa ir populāra klasiskā nozīmē – viena viņas fotogrāfija var apstādināt planētas griešanos,” vēstīts pie modeles fotogrāfijām žurnāla oficiālajā “Instagram” kontā. “Izskatīties labi, vai vismaz justies labi par savu izskatu, bieži vien ir solis ceļā uz to, ko vēlies sasniegt. Emīlija to saprot – un saprot arī, cik sarežģīti tas patiesībā ir.”
Aizkadrā Ratažkovski gatavojas savam nākamajam lielajam projektam – seriālam, kam vēl nav dots nosaukums un kas būs paredzēts straumēšanas platformai “Apple TV+”. Emīlija būs gan scenārija autore, gan producente, gan galvenā lomas atveidotāja. Seriāls būs par to, kā sieviete meklē savu identitāti, izpauž radošumu un audzina bērnu mūsdienu pasaulē. Tajā plaši atspoguļosies Emīlijas pašas pieredze gan kā sabiedrībā pazīstamai personībai, gan kā vientuļajai mātei.
Žurnāla “Beyond Noise” jaunākais numurs iznācis tikai dažas nedēļas pēc tam, kad Emīlija Ratažkovski pirmo reizi izgāja uz podiuma “Victoria’s Secret” apakšveļas skatē.
Intervijā izdevumam “Popsugar” modele un aktrise atklāja, kuras ikonas viņu iedvesmojušas karjeras sākumposmā. “Es uzaugu, skatoties uz Žizeles [Bundhenas], Kendisas [Sveinpolas], Naomi [Kempbelas] un Adrianas [Limas] attēliem, tāpēc ir gluži neticami būt vienā kampaņā ar viņām,” Emīlija izteicās pēc savas pirmās dalības “Victoria’s Secret” skatē.
Emīlijas Ratažkovski debija “Victoria’s Secret” skatē 2025. gadā
“Šīs sievietes man bija īstas leģendas – un tādas vēl aizvien ir. Viņu skaistums un fotogrāfijas, ko viņas radījušas kopā ar izciliem fotogrāfiem un dizaineriem, ir īsti mākslas darbi,” viņa piebilda. “Viņas iemieso tik daudz.”
Kopā ar Emīliju šogad skatē piedalījās arī vairāki bijušie “Victoria’s Secret” eņģeļi – Adriana Lima, Aleksandra Ambrosio, Dautzena Krūsa, Kendisa Sveinpola, Behati Prinslū, Lilija Oldridža, Teilore Hila, Stella Maksvela, Barbara Palvina un Greisa Elizabete.
Uz skatuves atgriezās arī Džidži un Bella Hadidas, Džoana Smolsa, Irina Šaika un Ešlija Grehema.
Skatē debitēja arī jaunpienācējas – basketboliste Andžela Rīsa, influencere Kvenlina Blekvela, aktiera Džūdas Lova meita Īrisa Lova, “plus size” modele Jumi Nū un aktrise Bārbija Fereira.
Jau gadu desmitiem “Victoria’s Secret” skates ir viens no gaidītākajiem un prestižākajiem notikumiem modes pasaulē. Pirmo reizi šis pasākums notika 1995. gadā un nekavējoties piesaistīja milzu uzmanību. Gadu gaitā “Victoria’s Secret” skatēs piedalījušās pasaulē ietekmīgākās modeles. Kopš 2001. gada šovu demonstrē televīzijā un tas katru gadu piesaista miljoniem skatītāju.