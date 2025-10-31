VIDEO: Amuna Davis Halovīna noskaņās atdzīvina šausmu klasikas tēlus
Latvijas slavenākā dragkvīna Amuna Davis (īstajā vārdā Dāvis Ķimenis) atkal pārsteidzis savus fanus – šoreiz pārtopot par iespaidīgiem šausmu filmu varoņiem.
Uz Halovīna laiku Amuna pārtapis par "Lavas dēmons". Lai radītu tēlu “Lavas dēmons”, Amunam bija nepieciešama 31 stunda. Galvas rota tika veidota no tualetes papīra un PVA līmes, bet akmeņi – no pašsacietējošā māla. “Rotu krāsoju ar parastām guaša krāsām, kuras atradu vietējā veikalā,” viņš atklāj.
@amunadavis 👻Spooky Season is Finally Here . 🌋 Lava Demon -Tutorial 🌋 AmunaWeen. -#tutorial #makeuptutorial #makeup #halloween #sfx @Mehron Makeup @Cosplayshop.be @monsterclayusa @NYX Professional Makeup @Jeffree Star Cosmetics @Jeffree Star @KryolanOfficial @BEAUTY BAY @nikkietutorials @urban decay ♬ оригинальный звук - The prodigy
Tāpat Amuna uz svētkiem pārtapis arī par leģendāro lelli Billiju no šausmu franšīzes “Zāģis”. “Lai izveidotu šo tēlu, man bija nepieciešamas 16 stundas. Beidzot tas ir paveikts – īpaši tāpēc, ka esmu liels šausmu filmu fans, un "Zāģis" man ir īsta klasika,” stāsta mākslinieks.
@amunadavis AmunaWeen look nr 1 💢 Billy The Doll #Jigsaw Cosplay Transformation. To create this look it took me 16 hours ❤️🔥 . .#saw #makeup #cosplay #halloween ♬ original sound - AmunaDavis
Amuna pārsteidzis arī ar tēlu no šausmu filmas “Šausmas Gobu ielā” – Frediju Krīgeru. “Lai radītu šo tēlu, man bija nepieciešamas 27 stundas. Tas bija ļoti sarežģīti un netīri – tikai sejas pamatnes veidošanai vajadzēja 18 stundas, lai izveidotu šo biedējošo ilūziju. Tā tika izgatavota no vates bumbiņām un šķidrā lateksa. Arī krāsošanas process aizņēma vēl 7 stundas – es pat nedomāju, ka Fredija izveide būs tik izaicinoša. Daudzas reizes gribējās padoties, taču beigās es nepadevies, paveicu to līdz galam un tagad esmu lepns un priecīgs par rezultātu,” pauž Amuna.
@amunadavis Freddy Krueger Cosplay 💢🔆 AmunaWeen Look nr 2 . To create this makeup look it took me 27hours . Spooky Halloween AmunaSquad #freddykrueger #nightmareonelmstreet #cosplay #fyp #halloweenmakeup ♬ original sound - AmunaDavis
Kā zināms, Amuna bieži pārsteidz savus sekotājus ar iespaidīgām pārvērtībām, demonstrējot savas unikālās prasmes grima mākslā. Tā, piemēram, Ziemassvētku laikā viņš pārtapa par Grinču, bet janvāra beigās – par krāšņo orhideju. Tāpat viņš iejuties arī "Straumes" kaķa tēlā.