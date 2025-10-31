Mirusi seksa simbola Marlēnas Dītrihas meita; abu attiecības bija ļoti sarežģītas
Marija Riva, vienīgais Marlēnas Dītrihas bērns, mira 99 gadu vecumā. Aktrise nomira dabīgā nāvē miegā trešdien, 29. oktobrī, sava dēla - rakstnieka un literārā aģenta Pītera Rivas - mājā.
"Mēs visa ģimene ar skumjām uztvērām mūsu mātes aiziešanu, jo viņa vienmēr bija vienīgais cilvēks, uz kuru mēs visi varējām paļauties: viņa vienmēr bija gatava pabarot, sasildīt, dot padomu un mīlestību - tās bija viņas patiesās dāvanas visiem, kam viņa pieskārās," izdevumam "The Wrap" pastāstīja mantinieks.
Riva ienīda savu māti - kinozvaigzni. Drīz pēc Dītrihas nāves 1992. gadā viņa publicēja biogrāfiju par savu māti, kurā aprakstīja viņu sarežģītās attiecības.
Riva atcerējās māti kā valdonīgu, vēsu un sevī iegrimušu sievieti. "Es nelietoju vārdu "māte", runājot par Dītrihu. Tas ir īpašs vārds, kas nozīmē mīlestību, kas izrādīta cilvēkam, bet es to neatceros," viņa teica žurnālam "People 1993". gadā.
Marija Magdalēna "Marlēna" Dītriha bija vācu kinoaktrise un dziedātāja, pirmā aktrise no Vācijas, kas guvusi panākumus Holivudā. Pusgadsimtu ilgušo spožo karjeru Dītriha 1920. gados uzsāka Berlīnē kā kabarē dziedātāja un kinoaktrise. 1930. gados viņa Holivudā kļuva par filmu zvaigzni.