Mirusi seksa simbola Marlēnas Dītrihas meita; abu attiecības bija ļoti sarežģītas
foto: images.de/Scanpix
Marlēna Dītriha ar meitu Mariju.
Slavenības

Mirusi seksa simbola Marlēnas Dītrihas meita; abu attiecības bija ļoti sarežģītas

Izklaides nodaļa

Jauns.lv

Marija Riva, vienīgais Marlēnas Dītrihas bērns, mira 99 gadu vecumā. Aktrise nomira dabīgā nāvē miegā trešdien, 29. oktobrī, sava dēla - rakstnieka un literārā aģenta Pītera Rivas - mājā.

Mirusi seksa simbola Marlēnas Dītrihas meita; abu ...

"Mēs visa ģimene ar skumjām uztvērām mūsu mātes aiziešanu, jo viņa vienmēr bija vienīgais cilvēks, uz kuru mēs visi varējām paļauties: viņa vienmēr bija gatava pabarot, sasildīt, dot padomu un mīlestību - tās bija viņas patiesās dāvanas visiem, kam viņa pieskārās," izdevumam "The Wrap" pastāstīja mantinieks.

foto: Scanpix.ee
Marija Riva ar dēlu Pīteru 2005. gadā.
Marija Riva ar dēlu Pīteru 2005. gadā.

Riva ienīda savu māti - kinozvaigzni. Drīz pēc Dītrihas nāves 1992. gadā viņa publicēja biogrāfiju par savu māti, kurā aprakstīja viņu sarežģītās attiecības.
Riva atcerējās māti kā valdonīgu, vēsu un sevī iegrimušu sievieti. "Es nelietoju vārdu "māte", runājot par Dītrihu. Tas ir īpašs vārds, kas nozīmē mīlestību, kas izrādīta cilvēkam, bet es to neatceros," viņa teica žurnālam "People 1993". gadā.

foto: AFP/Scanpix
Marlēna Dītriha.
Marlēna Dītriha.

Marija Magdalēna "Marlēna" Dītriha bija vācu kinoaktrise un dziedātāja, pirmā aktrise no Vācijas, kas guvusi panākumus Holivudā. Pusgadsimtu ilgušo spožo karjeru Dītriha 1920. gados uzsāka Berlīnē kā kabarē dziedātāja un kinoaktrise. 1930. gados viņa Holivudā kļuva par filmu zvaigzni.

foto: images.de/Scanpix
Marlēna Dītriha ar meitu Mariju.
Marlēna Dītriha ar meitu Mariju.

Tēmas

VācijaHolivuda

Citi šobrīd lasa