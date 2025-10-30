Elvis Merzļikins atvaira 33 metienus un veicina "Blue Jackets" uzvaru pār "Maple Leafs"
Latvijas vārtsargs Elvis Merzļikins trešdien atvairīja 33 metienus Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā, kurā viņa Kolumbusas "Blue Jackets" komanda izcīnīja uzvaru.
"Blue Jackets" mājās ar rezultātu 6:3 (2:0, 3:1, 1:2) uzvarēja Toronto "Maple Leafs" komandu, izcīnot trešo panākumu pēc kārtas. Merzļikins tika galā ar 33 no 36 pretinieku metieniem, atvairot 91,7% raidījumu.
Kouls Silindžers uzvarētāju rindās guva divu vārtus un atdeva rezultatīvu piespēli, bet pa četriem punktiem sakrāja Matjē Olivjē (1+3) un Čārlijs Koils (0+4). Vārtus "Blue Jackets" labā guva arī Ivans Provorovs, Dante Fabro un Zeks Verenskis, kuram arī viena rezultatīva piespēle. "Maple Leafs" sastāvā vienus no vārtiem guva Džons Tavaress, sasniedzot 500 gūto vārtu robežu.
35 gadus vecais Tavaress kļuva par 49. spēlētāju NHL vēsturē, kurš sasniedzis šādu atzīmi. Lai to paveiktu viņam bija nepieciešamas 1195 spēles. Kopumā 17.sezonu līgā aizvadošais uzbrucējs karjeras laikā ticis pie 1128 (500+628) punktiem, bet Stenlija kausa izcīņā 75 mačos viņam 53 (28+25) punkti.
Vēl Merzļikinu trešdienas vienīgajā NHL spēlē izdevās pārspēt Samuelam Blaisam un Nikolasam Robertsonam.
"Blue Jackets" ar 12 punktiem desmit spēlēs pakāpās uz septīto vietu Austrumu konferencē un nākamo maču aizvadīs naktī uz svētdienu pēc Latvijas laika, kad savā laukumā uzņems Sentluisas "Blues" hokejistus.