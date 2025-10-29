FOTO: aktieri pidžamās un iešļūcenēs prezentē jauno seriālu "Praktiskā kokvilna"

Latviešu seriāla "Praktiskā kokvilna" pirmizrāde
Trešdien, 29. oktobrī, pirmizrādi "Go3" televīzijā piedzīvoja jauns latviešu seriāls "Praktiskā kokvilna", kas balsīts uz rakstnieces Zanes Nuts romāna motīviem.
Aktieri un pasākuma viesi atklāšanā bija tērpušies visnotaļ interesantā apģērbā. Pasākuma dreskods bija: "Praktiskā kokvilna" jeb ērtākās drēbes katra skapī - halāts, treniņbikses, pidžama vai t-krekls. Seriāls stāsta par trīsdesmit piecus gadus veco Ditu, kas ir nolēmusi novilkt kokvilnas mājas tērpu un pēc šķiršanās atvērt durvis piedzīvojumu neizsīkstošajai randiņu pasaulei.
Seriāla veidotāji: scenārija autori - Zane Nuts, Zanda Ramāne; režisore - Zanda Ramāne; producents - Kristians Alhimionoks. Seriāla lomu atveidotāji: Sandija Dovgāne (Dita), Liene Sebre (Anete), Jānis Kronis (Māris), Igors Šelegovskis (Nauris), Jana Herbsta (Nora), Aksels Aizkalns (Juris), Marta Lovisa (Mollija), Karīna Tatarinova (Alma).