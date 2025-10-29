"Apgriezās pretējā virzienā un pēc 15 kilometriem mani panāca!" Stāsts, kas aizkustināja tūkstošiem latviešu
Gandrīz trīs tūkstoši "Facebook" lietotāju dalījās ar Ingara aizkustinošo ierakstu - stāsts ātri izplatījās sociālajos tīklos un atgādināja visiem, ka labestība joprojām mīt starp mums.
Ingars stāstīja, ka 26. oktobrī viņš braucis pa ceļu P111 no Liepājas Pāvilostas virzienā. Pie kāda pagrieziena no viņa automašīnas jumta noslīdējis aizmirsts maks - nauda, čeki, kartes, viss izbiris pa šoseju.
Taču noticis brīnums: pelēka "Mercedes" vadītājs, to pamanījis, apstājies, savācis visu, apgriezies un, nobraucis apmēram 15 kilometrus, panācis Ingaru jau gandrīz pie Vērgales, lai atdotu pazaudēto.
"Tas bija neticami patīkami - saprast, ka starp mums dzīvo tik labi cilvēki! Diemžēl es nepierakstīju automašīnas numuru, taču no sirds gribu pateikt milzīgu paldies šim labajam cilvēkam!" savā ierakstā rakstīja Ingars.
Publikācija savāca vairāk nekā 2700 "patīk" un vairāk nekā 100 komentāru, un cilvēki labprāt dalījās ar saviem stāstiem par nejaušiem cilvēku laipnības izpausmes gadījumiem.
Kāds lietotājs atcerējās smieklīgu gadījumu:
- "Reiz atstāju uz automašīnas jumta burku ar tomātu mērci. Aiz manis brauca cita mašīna, vadītājs sāka mirkšķināt ar gaismām - nodomāju, ka viņš grib kasīties. Apstājos, izlēcu no mašīnas, bet viņš izkāpj un saka: "Tev mērce uz jumta!’ Mēs abi iesmējāmies un turpinājām ceļu."
Citi rakstīja:
- "Ja šādu cilvēku būtu vairāk, pasaule kļūtu gaišāka un labestīgāka.”
- "Pēc līdzīga gadījuma vairs neko nelieku uz mašīnas jumta - mūsu galvas ir pilnas ar domām, un mēs bieži aizmirstam pašu svarīgāko."
- "Patīkami dzirdēt, ka mūsu zemē joprojām ir tik brīnišķīgi cilvēki. Cilvēcība - lūk, kas ir pats galvenais!"
- "Ja būtu vairāk cilvēku ar tik cēlu sirdi, Latvijai būtu gaiša nākotne."