Grupas "Tumsa" koncerts Liepājā 2025. gada oktobrī
Mūzika
Šodien 14:44
FOTO: liepājniekus ar sirsnīgu, jaudīgu un romantisku koncertu saviļņo grupa "Tumsa"
Aizvadītās nedēļas nogalē, 25. oktobrī, Liepājas kultūrvietā "Pegaza pagalms" uzstājās grupa "Tumsa", apvienojot liepājniekus un pilsētas viesus sirsnīgā koncertā.
Šajā vakarā valdīja īpaša atmofsēra - tās diapazons variējās no jaudīga skanīguma līdz saldām romantikas notīm. Koncertā izskanēja gan paaudžu iemīļotās "Tumsas" dziesmas, gan jaunākās kompozīcijas no albuma "Nemiera kaijas".