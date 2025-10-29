2025. gada 25. oktobrī Liepājas kultūrvietā "Pegaza pagalms" uzstājās grupa "Tumsa", apvienojot liepājniekus un pilsētas viesus sirsnīgā koncertā.

Grupas "Tumsa" koncerts Liepājā 2025. gada oktobrī

2025. gada 25. oktobrī Liepājas kultūrvietā "Pegaza pagalms" uzstājās grupa "Tumsa", apvienojot liepājniekus un pilsētas viesus sirsnīgā koncertā.

Mūzika

FOTO: liepājniekus ar sirsnīgu, jaudīgu un romantisku koncertu saviļņo grupa "Tumsa"

Izklaides nodaļa

Jauns.lv

Aizvadītās nedēļas nogalē, 25. oktobrī, Liepājas kultūrvietā "Pegaza pagalms" uzstājās grupa "Tumsa", apvienojot liepājniekus un pilsētas viesus sirsnīgā koncertā.

FOTO: liepājniekus ar sirsnīgu, jaudīgu un romanti...

Šajā vakarā valdīja īpaša atmofsēra - tās diapazons variējās no jaudīga skanīguma līdz saldām romantikas notīm. Koncertā izskanēja gan paaudžu iemīļotās "Tumsas" dziesmas, gan jaunākās kompozīcijas no albuma "Nemiera kaijas".

Tēmas

Liepājagrupa Tumsa

Citi šobrīd lasa