Kima Kardašjana atklāj, ka grasās pamest šovbiznesu un uzsākt jaunu karjeru
Kima Kardašjana paziņojusi par saviem plāniem drīz pamest šovbiznesu. Realitātes šovu zvaigzne vēlas atteikties no slavas un spožuma, lai nākamo desmit gadu laikā pilnībā mainītu dzīvi – pievērstos stabilam, pilna laika darbam un mierīgākam dzīves ritmam.
45 gadus vecā Kima Kardašjana atklāja, ka jau dažu tuvāko nedēļu laikā viņa būs ieguvusi kvalifikāciju, lai varētu strādāt tiesību jomā. Aizvadītās piektdienas vakarā, viesojoties Grehema Nortona šovā, viņa sacīja: “Pēc divām nedēļām būšu kvalificēta. Ceru strādāt kā juriste. Varbūt pēc desmit gadiem es vairs nebūšu ‘Kima K’ un kļūšu par advokāti, kas aizstāv cilvēkus tiesā. To es patiešām vēlos.”
Pašlaik Kardašjana izmēģina spēkus arī kā aktrise. Fani varēs viņu redzēt jaunajā juridiskajā drāmā “All’s Fair”, kas drīzumā būs skatāma platformā “Disney+”. “Man vienmēr ir vēlme attīstīties, būt zinātkārai un augt, un vēlos redzēt, kur tas mani aizvedīs,” paskaidroja Kima.
Seriālā Kima filmējusies kopā ar tādām leģendārām aktrises kā Glena Klouza un Sāra Polsone, un tas viņai bijis īsts pārbaudījums. “Strādājot ar šādu aktieru sastāvu, es vēlējos būt perfekti sagatavota,” stāsta Kima. “Tas, ko es varēju kontrolēt, bija nevainojama sava teksta pārzināšana, ierašanās laikā un maksimāla profesionalitāte. Šīs sievietes ir pašas labākās savā jomā, un es katru dienu vēroju un mācījos no viņām. Tas bija gods un lielisks laiks. Strādāt kopā ar šīm sievietēm bija gluži kā doties uz vasaras nometni.”
Paralēli Kima turpina piedalīties ģimenes realitātes šovā “The Kardashians”, kas arī straumējams platformā “Disney+”. Tas kļuvis par vienu no visu laiku veiksmīgākajiem televīzijas realitātes projektiem, kas iemantojis milzīgu popularitāti visā pasaulē.
Runājot par šova panākumiem, Kima smaidot atcerējās: “Kad uzfilmējām pirmo sēriju, mums nebija ne jausmas, kas no tā iznāks. Tagad ir pagājuši jau divdesmit gadi – un šovs joprojām turpinās. Scenārijs rakstās pats. Reiz, kad domājām, kas varētu notikt tālāk, mans patēvs kļuva par sievieti – un tā radās vēl divas sezonas!”