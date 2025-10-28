40 gadu vecumā miris aktieris Romans Popovs
Savulaik populārā seriāla "Policists no Rubļovkas" zvaigzne Romans Popovs miris pēc smadzeņu vēža recidīva.
Seriāla "Policists no Rubļovkas" aktieris Romans Popovs pirms nāves atradās komā ārkārtīgi smagā stāvoklī un bija pieslēgts dzīvības uzturēšanas aparātiem.
Pēc "Mash" ziņām Ukrainā dzimušā aktiera organisms nereaģēja uz ārstēšanu. Pasākumu rīkotāji stāstīja, ka slimības dēļ viņš bija pārtraucis karjeru.
Jūnijā Popovam bija krampju lēkme, taču viņš atteicās no hospitalizācijas un plānoja turpināt filmēties seriālos un kinofilmās.
Augustā aktieris kļuva akls smadzeņu vēža recidīva dēļ - ļaundabīgu audzēju viņam diagnosticēja jau 2018. gadā. Toreiz mediķi audzēju izņēma, bet vēlāk slimība atgriezās ar komplikācijām.
Romans Popovs bija krievu aktieris un komiķis. Dzimis 1985. gada 9. februārī Ukrainas pilsētā Konotopā. Bērnību viņš pavadīja Joškarolā, kur pabeidza skolu un iestājās pedagoģijas universitātē psiholoģijas nodaļā.
Institūtā Popovs pirmo reizi kāpa uz skatuves kā studentu KVN komandas dalībnieks. 2003. gadā Popovu ģimene pārcēlās no Joškarolas uz Sočiem, kur Romans satika savu nākamo partneri humoristiskajā duetā "20:14. Pilsēta Soči" - Oganesu Grigorjanu. 2013. gadā Popovs un Grigorjans kļuva par "Comedy Club" rezidentiem.
Romans bija precējies ar Jūliju Popovu, abiem ir trīs bērni.