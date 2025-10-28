Drīzumā Čehijā pirmizrādi piedzīvos režisora Dāvja Sīmaņa jaunākā filma "Frankenšteins 2.0"
Jihlavas starptautiskajā dokumentālo filmu festivālā (Ji.hlava IDFF) 30. oktobrī pasaules pirmizrādi piedzīvos režisora Dāvja Sīmaņa jaunākā filma "Frankenšteins 2.0", kas veidota studijā Ego Media. Filma iekļauta festivāla konkursa programmā "Testimonies", kas veltīta drosmīgiem un personiskiem kino meklējumiem.
Jihlavas kinofestivāls Čehijā ir viens no Eiropas prestižākajiem dokumentālā kino forumiem, šogad tas notiek no 24. oktobra līdz 2. novembrim. Dāvja Sīmaņa filma "Frankenšteins 2.0" ar starptautisko nosaukumu "Death of Death" tiks demonstrēta seansos 30. oktobrī un 1. novembrī.
Jihlavas festivāla sadaļā Testimonies Latviju pārstāv arī dokumentālā filma Podnieks par Podnieku. Laika liecinieks (2024, Anna Viduleja, Antra Cilinska), kas 25. oktobrī piedzīvoja Čehijas pirmizrādi.
Dāvja Sīmaņa filmas "Frankenšteins 2.0" idejas pirmsākumi meklējami COVID-19 pandēmijas laikā – periodā, kad pieauga vientulības sajūta, bailes un apziņa par cilvēka mirstīgumu. Filmas autori – režisors Dāvis Sīmanis, scenārija līdzautors Uldis Tīrons, operators Andrejs Rudzāts – devās eksistenciālā un reizē ironiskā izpētes ceļojumā, lai noskaidrotu, vai zinātne un jaunās tehnoloģijas patiešām spēj pagarināt cilvēka dzīvi vai pat pārvarēt nāvi.
No sākotnēji šķietami nopietna pētījuma filmas uzņemšana pāraug absurdā, aizraujošā odisejā pa ASV, Krieviju un Eiropu, filmas veidotājiem sastopot zinātniekus, tehnoloģiju pionierus un pašpasludinātus nemirstības praviešus. Pievēršoties mūsdienu sabiedrības apsēstībai ar nemirstību, filma vienlaikus neatļaujas izdarīt pārsteidzīgus secinājumus par nākotni bez novecošanas un nāves.
“Uzsākot filmu, gribēju tikai noskaidrot, kā nodzīvot mazliet ilgāk. Bet tad viss kļuva dīvaini. Zinātnieki Jeilā atdzīvina cūkas, cilvēki implantē mikroshēmas smadzenēs, biohakeri dalās ar mūžīgās jaunības padomiem. Cilvēce dzīvo transhumānisma laikmetā. Bet es esmu tas, kurš palicis aiz muguras,” ironizē režisors Dāvis Sīmanis. Filmas intonācija saskan ar domu, ko Gēte 1824. gadā izteicis Ekermanam: “Nodarboties ar nemirstības idejām ir tādu cilvēku privilēģija, kam nav ko darīt. Bet spējīgs cilvēks, kurš jau šeit domā par kaut ko pienācīgu un tādēļ katru dienu cenšas, cīnās un darbojas, atstāj nākotnes pasauli mierā un ir aktīvs un noderīgs šajā.”
Dāvis Sīmanis ir kinorežisors, scenārists un kinoteorētiķis, kura darbi apvieno dokumentālo un mākslas kino ar poētisku un filozofisku skatījumu. Gan viņa spēlfilmas, gan dokumentālās filmas Escaping Riga (2014), Mūris (2018), Gads pirms kara (2021), Marijas klusums (2024) un citas guvušas atzinību starptautiskos festivālos, nostiprinot pārliecību par Sīmani kā vienu no oriģinālākajiem un starptautiski atpazīstamākajiem autorkino pārstāvjiem.
Filmas Frankenšteins 2.0 producents ir Guntis Trekteris, tā veidota kā Latvijas un Čehijas kopražojums, ko atbalstījis Nacionālais Kino centrs un Čehijas Filmu fonds. Filma tiks izrādīta Latvijas kinoteātros 2026. gada sākumā.