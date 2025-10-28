FOTO: pirmizrādi piedzīvo Andreja Ēķa psiholoģiskais trilleris “Slepkavības lieta Nr.1. Lapsenes”

Pirmizrādi piedzīvo Andreja Ēķa psiholoģiskais trilleris “Slepkavības lieta Nr.1. Lapsenes”
Ar pirmizrādi un skatītāju interesi Latvijas ekrānos debitējis jauns pašmāju psiholoģiskais trilleris “Slepkavības lieta Nr. 1. Lapsenes” – pirmā sērija seriālu ciklā “Slepkavības lieta”. Katru ciklu veidos četras sērijas, un katrs cikls būs tematiski līdzīgs viens otram.
“Slepkavības lieta Nr.1. Lapsenes” stāsta par pāra – Unas (Madara Botmane) un Dāvja (Normunds Laizāns) – šķietami ideālajām attiecībām, kur aiz ārējas harmonijas slēpjas spriedze un nodevība. Bijusī aktrise arvien biežāk jūt nedrošību par savu vietu šajās attiecībās – par sabiedrībā ietekmīgo vīru viņa lasa dzeltenajā presē un saņem noslēpumainas īsziņas, kas sēj šaubas un nemieru. Kad ciemos ierodas ģimenes draugs Oskars, kurš nesekmīgi mēģina pārliecināt Dāvidu pārdot golfa klubu, spriedze mājās kļūst neizturama. Una dodas prom – pasniegt meistarklases teātra mākslā jaunajam studentam Gustavam. Tieši tur viņai rodas bīstams plāns, kā nosargāt savu vietu ģimenē – sākas cīņa ne tikai par varu un ietekmi, bet arī par dzīvību.
Seriāla režisors Andrejs Ēķis uzsver, ka stāsts sakņojas cilvēka iekšējās pasaules konfliktos, nevis klasiskā kriminālizmeklēšanā: “Man vienmēr ir patikuši klasiskie angļu detektīvi, kuros notikumu centrā ir tēlu psiholoģija, nevis izmeklētāju darbs. Tie ir stāsti, kuros nozieguma saknes meklējamas cilvēku attiecībās un viņu iekšējā pasaulē. Kopā ar scenāristi Zani Zustu vēlējāmies radīt tieši šādu – emocionāli sakāpinātu, bet iespējamu stāstu, kur slepkavība ir tikai mērķis, bet ceļš uz to – cilvēka dvēseles robežstāvokļi. Situācija, kuru nevar atrisināt neviens cits,” stāsta režisors.
“Slepkavības lieta”, ko veidojis "Tet" kopā ar Cinevilla Studio, piedāvā izteiksmīgu un psiholoģiski piesātinātu skatījumu uz pāra attiecībām, kur kaislība pārtop apsēstībā un noved pie plāna par slepkavību.
Seriāla radošajā komandā piedalījušies: režisori – Andrejs Ēķis un Rimants Iržikevičs, scenārija autori – Zane Zusta un Andrejs Ēķis, operators Gatis Grīnbergs, māksliniece Maija Jansone. Galvenajās lomās: Madara Botmane, Normunds Laizāns, Aksels Aizkalns, Ģirts Liuziniks, Toms Auniņš, Ieva Lejiņa (Ieva Adams).
Seriāla pirmās divas sērijas skatāmas "Tet" TV+ platformā no 30. oktobra, nākamajā nedēļā būs iespēja noskatīties trešo un ceturto sēriju. Savukārt nākamais cikla seriāls “Slepkavības lieta Nr. 2. Greizsirdība” pie skatītājiem nonāks novembrī.