Igauņu repera "Tommy Cash" koncerts "Palladium" (27.10.2025.)
FOTO: Eirovīzijas zvaigzne Tommy Cash pārsteidz Latvijas fanus ar koncertu
Koncertzālē "Palladium" šodien, 27. oktobrī, plkst. 20 uzstājās šī gada Eirovīzijas dziesmu konkursa dalībnieks, igauņu reperis Tommy Cash, kurš devies Eiropas turnejā.
Tommy Cash, īstajā vārdā Tomass Tammemetss, ir igauņu reperis, producents un mākslinieks. Viņš mūzikā debitēja 2014. gadā ar miksteipu "Euroz Dollaz Yeniz". Pateicoties 2016. gadā izdotajai dziesmai "Winaloto", viņš īsā laikā kļuva populārs ne tikai Igaunijā, bet arī starptautiski. Šīs dziesmas videoklips ieguvis arī Igaunijas mūzikas balvu kategorijā "Gada videoklips".
Līdzšinējās karjeras laikā viņš ir devies tūrēs pa ASV un Eiropu, uzstājoties tādos festivālos kā Glastonbury, Sziget un Positivus. Viņš sadarbojies ar pasaules mūzikas pārstāvjiem, tostarp britu Charli XCX, amerikāņu producentu Diplo un reperi Bones.
Koncertā "Palladium" Tommy Cash izpildīja savus zināmākos hitus — "Espresso Macchiato", "Zuccenberg", "Ferrari", kā arī citas fanu iecienītas dziesmas.