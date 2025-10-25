Jau gandrīz neatpazīstama - komiķe Eimija Šūmera dalās, kā viņai izdevās nomest svaru
44 gadus vecā komiķe Eimija Šūmera šogad “The Howard Stern Show” atklāja, kādām grūtībām viņai nacās tik cauri, lai kļūtu slaidākai.
“Man ir gēns GDF15, esmu ļoti jutīga pret kairinātājiem, kas var izraisīt sliktu dūšu… Pirms gandrīz trim gadiem pamēģināju "Ozempic" un biju piekalta pie gultas. Es vēmu, man nebija enerģijas.”
Viņa dalījās, ka zaudēja toreiz 30 mārciņas (aptuveni 13 kilogramus), bet nespēja normāli funkcionēt. "Ozempic" (semaglutīds) ir GLP-1 receptoru agonists, kas sākotnēji tika izstrādāts diabēta ārstēšanai, bet pēdējos gados kļuvis populārs svara samazināšanai, līdzīgi kā vairāki citi medikamenti.
Šūmera izmēģināja arī "Mounjaro" (tirzepatīdu), par ko viņa bija sajūsmā un stāstīja saviem sekotājiem. Tirzepatīds arī paredzēts 2. tipa diabēta ārstēšanai.
Papildus injicējamiem medikamentiem, kurus galvenokārt izmanto 2. tipa diabēta ārstēšanai, zvaigzne teica, ka savā ikdienas rutīnā iekļauj arī hormonu terapiju: “Viņi man izrakstīja estrogēnu un progesteronu, jo es sapratu, ka esmu perimenopauzes posmā, un mani simptomi ir pazuduši,” teica Šūmere. “Mani mati ir kuplāki, mana āda izskatās labāk, man ir vairāk enerģijas... Man ir ļoti laba pieredze,” viņa piebilda, vēsta Fox News.