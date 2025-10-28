Keira Naitlija spēra ŠO soli, lai pasargātu savus bērnus
Holivudas aktrise Keira Naitlija ir mamma diviem bērniem, kurus audzina kopā ar vīru mūziķi Džeimsu Raitonu.
Keira Naitlija pastāstījusi, kā cenšas pasargāt savus bērnus no tīmekļa negatīvās ietekmes. 40 gadu vecā aktrise atklājusi, ka viņas mājās sociālie tīkli ir aizliegti, lai viņas meitas neatrastos “nekontrolētā vidē”. Viņa ir pārliecināta, ka internets var būt bīstama telpa, īpaši bērniem.
Intervijā BBC Radio 4 Naitlija teica: “Man šķiet ārkārtīgi biedējoši, jo tā ir nekontrolēta vide. Un tieši no tādām vietām es gribu savus bērnus pasargāt.”
Viņa paskaidroja, ka ģimenē ieviesti stingri noteikumi: “Mūsu mājās ir princips – nekādu sociālo tīklu. Meitas nedrīkst izmantot ierīces, ja mēs neredzam, ko viņas tajās dara. Ja nevaram redzēt, tad viņām nav atļauts tās lietot. Nezinu, vai tas ir pareizi. Cik ilgi es to spēšu noturēt? Nezinu!”
Filmas “Lepnums un aizspriedumi” zvaigzne piebilda, ka līdzīgu pieeju ievērojot arī citi vecāki viņas bērnu skolā. “Mēs mēdzam pārrunāt – ko šajā rotaļu reizē jūs ļaujat skatīties, ko neļaujat? Tas ir lieliski, ka vecāku vidū var atklāti runāt par šīm lietām. Diemžēl tā nav visur,” pastāstīja Naitlija, kura šobrīd redzama seriālā “Black Doves”.
Viņa turpināja: “Manuprāt, mūsu skolā tas darbojas labi – vismaz konkrētajā vecuma grupā. Bet tas var mainīties, kad bērni paaugsies.” Noslēgumā aktrise piebilda, ka būtu vēlams, lai sabiedrībā tiktu ieviesta lielāka kontrole pār digitālo vidi: “Es ļoti gribētu, lai parādītos kāda regulācija, lai visa atbildība negultos tikai uz vecākiem.”
Keira Naitlija un Džeimss Raitons, kas par viņu ir divus gadus vecāks, sāka satikties 2011. gada februārī. 2013. gada 4. maijā pāris nosvinēja kāzas Francijā. Viņu meitas Edija un Dilaila nākušas pasaulē 2015. un 2019. gadā. Ģimenes pastāvīgā dzīvesvieta ir Londonā. Aktrisei pašai nav neviena konta sociālajos tīklos.