Kima Kardašjana pēc dzīvību apdraudošas slimības diagnozes tajā vaino Kanji Vestu
Realitātes šova zvaigzne Kima Kardašjana paziņojusi, ka viņai nesen nācies saskarties ar satraucošu diagnozi, ko ārsti saista ar ilgstošu stresu, kas radies viņas šķiršanās dēļ no Kanjes Vesta.
Kima Kardašjana pastāstīja, ka rutīnas magnētiskās rezonanses izmeklējums atklājis nelielu aneirismu viņas smadzenēs, un ārsti uzskata, ka tās iemesls ir stress, ko radījusi laulības izjukšana ar Kanji Vestu. 45 gadus vecā televīzijas zvaigzne par to izteikusies realitātes šova “The Kardashians” jaunās septītās sezonas pirmizrādē, sarunājoties ar māsu Kortniju Kardašjanu (46). „Viņi atrada nelielu aneirismu,” sacīja Kima, bet pārsteigtā Kortnija, pielikusi roku pie krūtīm, atbildēja: „Ak!”
Realitātes šova epizodē redzams, ka Kima atrodas medicīnas iestādē un tiek ievietota magnētiskās rezonanses aparātā, bet uz monitora redzami viņas smadzeņu attēli. Kādā vēlākā ainā četru bērnu māte, sarunājoties pa telefonu, izplūst asarās un saka: „Kāpēc pie velna tas notiek?”
Šajās emocionālajās epizodēs Kima arī pieminēja stresa pilnos laulības un šķiršanās gadus ar Kanji Vestu, norādot, ka tieši pastāvīgā psiholoģiskā spriedze veicinājusi viņas biedējošās veselības problēmas.
Žurnāls “100 Labi padomi Par veselību” raksta: “Aneirisma ir patoloģisks asinsvada paplašinājums, kurā ir mainīta tā sieniņas struktūra – tā ir plānāka. Aneirisma faktiski ir kā bumba ar laika degli, jo trauslāku, plānāku asinsvadu sieniņu dēļ tā var negaidīti pārplīst, apdraudot cilvēka dzīvību. Parasti aneirismas veidojas asinsvada muskuļu slāņa plīsuma vietā, iestiepjoties gan asinsvada iekšējam slānim, gan ārējam saistaudu slānim.”
Ja aneirisma plīst, var rasties smaga iekšēja asiņošana, kas ir dzīvībai bīstama. Nelielas aneirismas, kuras nav plīsušas, parasti tiek rūpīgi novērotas ar regulārām pārbaudēm un netiek uzreiz operētas.
Saskaņā ar Smadzeņu aneirismu fonda datiem aptuveni 6,8 miljoni amerikāņu – apmēram viens no piecdesmit – dzīvo ar neplīsušu aneirismu. Katru gadu aptuveni 30 000 cilvēku piedzīvo aneirismas plīsumu, bet pasaulē kopumā ar šo problēmu ir saistīti gandrīz 500 000 nāves gadījumu, turklāt puse upuru ir jaunāki par 50 gadiem.
Kima arī iepriekš bijusi atklāta par savām veselības problēmām. Viņa jau gadiem cīnās ar autoimūnām saslimšanām, tostarp psoriāzi un psoriātisko artrītu.
2022. gadā viņa atklāja, ka straujā 7 kg svara zaudēšana, lai varētu uzvilkt Merilinas Monro kleitu “Met Gala” pasākumā, izraisījusi psoriāzes saasinājumu, kas savukārt novedis pie artrīta.
Viņa arī runājusi par placentas ieaugšanas (“placenta accreta”) patoloģiju, kas radās, piedzimstot meitai Nortai un dēlam Seintam. Šādā stāvokli placenta pārāk cieši ieaug dzemdē, radot smagu asiņošanas risku.
Jaunākajā realitātes šova sērijā Kima runāja arī par psiholoģisko slodzi laulībā ar Vestu, aprakstot izjūtas, kas līdzinājušās “Stokholmas sindromam” – stāvoklim, kad upuri izjūt emocionālu pieķeršanos savam pāridarītājam. Īpaši emocionālā un atklātā ainā Kima atzina, cik ļoti šī pieredze viņu ietekmējusi, sakot ģimenei: „Esmu laimīga, ka tas ir beidzies.”
Kima Kardašjana un Kanje Vests bija precējušies no 2014. līdz 2022. gadam un kopā audzina četrus bērnus – Nortu (12), Seintu (9), Čikāgu (7) un Psalmu (6). Divus jaunākos bērnus iznēsāja surogātmāte. Kimas veselības problēmu dēļ ārsti ieteica pašai vairs nedzemdēt.
Sērijas noslēgumā Kima uzsvēra, ka, neraugoties uz šķiršanos, viņas saite ar Kanji paliks uz mūžu, jo abus vieno kopīgi bērni. „Cilvēki domā, ka es varu atļauties tādu greznību – vienkārši aiziet prom. Taču mans bijušais būs manā dzīvē vienmēr. Mums ir četri kopīgi bērni,” viņa sacīja.