Šova “X Faktors” pirmais“ krēslu izaicinājums” jau 26. oktobrī
Svētdien, 26. oktobrī, šovā "X Faktors" notiks pirmais "krēslu izaicinājums", kurā 15 dalībnieki cīnīsies par vietu mentoru Aijas Auškāpas un Reiņa Sējāna komandās. Starp viņiem būs gan talantīgi solisti, gan grupas.
Raidījumā sākumā Voldemārs Rode izpildīs sapņaino un ēterisko kompozīciju “Dūdieviņš”. Nebinārā barista Katrīna Rabazova ar ekspresīvo dziesmu “Machine Gun” parūpēsies par klausītāju sajūtu kontrastu, savukārt viesmīlības nozarē strādājošais Guntis Nurža atkal liks atgriezties uz liriskākas nots. Ar saviem priekšnesumiem mūs pārsteigs arī divas muzikālās apvienības – alternatīvā roka izpildītāji “Melnā straume” un grupa “Tikai mēs”.
Pārliecināta šovā par sevi būs skolniece, pludmales volejboliste, saksofoniste un gospeļkora “GG Choir” dziedātāja Rēzija Puškundze, bet soliste Monta Čubare atklās, ka, lai arī skatuve nav viņas komforta zona, viņas vēlme piedzīvot mūziku ir tā, kas ņem virsroku. Vēl viens spēcīgs kandidāts būs jau pirms “krēslu izaicinājuma” atzinīgi vērtētais Jānis Rugājs.
Savas vokālās prasmes raidījumā rādīs arī divi uzņēmīgi un ambiciozi jaunieši. Evelīna Ance Bormane no Smiltenes ir mūzikas pedagogs bērnudārzā, strādā interešu izglītības centrā un vada bērnu ansambli. Bet 18 gadus vecais Roberts Peičs, kurš paralēli mācībām ģimnāzijas 12. klasē strādā par projektu vadītāju un menedžeri, kā arī dzied Rīgas Doma kora skolas gospeļkorī un mūziklā, izpildīs japāņu-austrāļu dziedātāja Joji juteklisko dziesmu “Glimpse of Us”.
“X Faktors” tiks rādīts svētdien plkst. 20.30 kanālā TV3.