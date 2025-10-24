Kimai Kardašjanai diagnosticēta aneirisma
Kima Kardašjana realitātes šova “The Kardashians” jaunākajā sērijā atklāja, ka viņai diagnosticēta aneirisma.
45 gadus vecā Kardašjana uzskata, ka iemesls tam varētu būt stress, vēsta kanāls "Sky News".
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca (RAKUS) skaidro, ka aneirisma ir patoloģisks galvas smadzeņu asinsvadu sieniņas iztilpums, kas veidojas dzīves laikā dažādu faktoru ietekmē - visbiežāk tā ir smēķēšana, paaugstināts asinsspiediens, ateroskleroze, bet dažkārt to rašanos sekmē infekcijas vai asinsvadu ievainojumi.
Kā skaidro Austrumu slimnīcas Neiroloģijas un neiroķirurģijas klīnikas neiroķirurgs, asociētais profesors Kaspars Auslands, aneirismas ilgstoši var palikt bez simptomiem. Ļoti bieži neplīsušas aneirismas ir nelielas izmēros, un tiek atklātas nejauši, piemēram, veicot galvas smadzeņu izmeklējumu kāda cita iemesla, parasti ilgstošu galvasssāpju dēļ.
Bīstamākā šīs slimības izpausme ir tieši aneirismas plīsums, tāpēc ļoti būtiska ir savlaicīga diagnostika, uzsver Auslands.
Tipiskākie simptomi, kuri, iespējams, varētu liecināt par to, ka pacientam ir galvas smadzeņu neplīsusi aneirisma, ir galvassāpes; - ja aneirisma ir plīsusi, pacienti sāpes raksturo, kā "pēkšņas un stiprākās līdz šim dzīvē piedzīvotās". To gadījumā nepalīdz pretsāpju medikamenti, ietekmēta redze, ir attēla dubultošanās, acu zīlīšu diametra asimetrija, galvas reiboņi un muskuļu spēka izmaiņas. Vairāk par to lasi šeit.