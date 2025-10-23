Latviešu rakstnieces Leldes Kovaļovas romāns "Stalkere" jau pieejams lasītājiem
Pie lasītājiem nonācis latviešu rakstnieces Leldes Kovaļovas jaunākais romāns ar nosaukumu "Stalkere".
"Mīļie lasītāji, esmu ļoti priecīga, jo klāt ir mans jaunākais romāns "Stalkere"," sociālajos tīklos pauž Kovaļova.
“Biju ļoti iedvesmota par romāna "Klusie kaimiņi" atzinību lasītāju vidū, un neilgi pēc tā iznākšanas pie manis "ieradās" stāsts, kuru pabeidzu rakstīt vien dažas dienas pirms filmas "Ķīlnieki" uzņemšanas sākuma. No sirds pateicos saviem lasītājiem par nerimstošo uzticību,” iepriekš klāstīja rakstniece.
Iepriekš Lelde, iepazīstinot ar jaunās grāmatas sižetu, norādīja: “Eva Ansone dzīvo šķietami mierīgu dzīvi kopā ar vīru un diviem bērniem klusā privātmāju rajonā. Taču miers sabrūk brīdī, kad ģimenes māju vakaros sāk novērot kāda sveša sieviete. Skatieni aiz loga pārtop dīvainos vēstījumos, kas kļūst arvien draudīgāki un pārvēršas bīstamā spēlē, kuras noteikumus nosaka pati vajātāja.”
Grāmatu iespējams iegādāties Leldes mājaslapā – leldekovalova.com, kur tā būs pieejama ar personīgu autores ierakstu. Grāmata būs pieejama arī "Zvaigzne ABC” izdevniecības interneta veikalā un lielākajās grāmatnīcās visā Latvijā.