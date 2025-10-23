“Man metas šermuļi!" Māsas nejauši atklāj, ka gadu desmitiem bēniņos turēta vāze ir 150 000 eiro vērta Minu dinastijas relikvija
Gadiem ilgi bēniņos aizmirsta un no pirmā acu uzmetiena šķietami parasta, saplaisājusi vāze izrādījusies reta un ārkārtīgi vērtīga Minu dinastijas relikvija.
Izsolē Lielbritānijā šis priekšmets pārdots par iespaidīgu summu – 130 000 sterliņu mārciņu (aptuveni 150 000 eiro), lai gan vāzes sākotnējā cena bija tikai 100 mārciņas, jo sākotnēji izsoļu nama eksperti uzskatīja, ka 25 centimetrus augstā zilbaltā porcelāna vāze ir Minu dinastijas relikvijas kopija, vēsta "Daily Mail".
Izsolē piedalījās septiņi dalībnieki, un gala cena pārsniedza sākotnējo novērtējumu vairāk nekā 1300 reižu. Interesanti, ka augsto cenu nemazināja pat fakts, ka uz vāzes virsmas bija redzamas smalkas plaisas un vairāki skrāpējumi.
Vāzes īpašnieces - māsas Amanda Kenta un Helēna Momena - atzina, ka bijušas šokā, kad uzzināja, par kādu summu vāze pārdota. "Tikai tagad mēs pa īstam saprotam, kādu dārgumu bijām glabājušas bēniņos. Kad iedomājos, cik reizes mēs to nēsājām augšup un lejup no bēniņiem, nezinot, ko tā patiesībā vērta, man metas šermuļi,” sacīja viena no māsām.
Izrādās, māsas vērtīgo priekšmetu bija mantojušas no sava vecvectēva, Londonā dzimušā jurista Pērsija Horācija Brauna Kenta, kurš 20. gadsimta sākumā dzīvoja un strādāja Ķīnā. Tur viņš nodzīvoja līdz 1942. gadam un kļuva par dedzīgu mākslas priekšmetu kolekcionāru, un acīmredzot šī vāze bija daļa no viņa iegūtās kolekcijas.
Izsoļu nama vadītājs Čārlzs Hensons, komentējot veiksmīgo darījumu, norādīja uz kādu būtisku tendenci. Viņš atzīmēja, ka pēdējos gados ir ievērojami pieaugusi ķīniešu kolekcionāru interese atgūt savas valsts vēsturiskās un mākslas vērtības, kas dažādos ceļos nonākušas Eiropā.