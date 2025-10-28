Modernās pasaules absurds Jorga Lantima filmā “Bugonija”
“Mūsdienu pasaulē cilvēki dzīvo katrs savā burbulī, kuri tiek paplašināti ar tehnoloģiju palīdzību,” apgalvo filmas “Bugonija” režisors Jorgs Lantims, “Priekšstati par citiem cilvēkiem veidojas un nostiprinās atkarībā no tā, kādā burbulī jūs dzīvojat, radot milzīgu plaisu starp pašiem cilvēkiem. Ar savu filmu vēlējos mest izaicinājumu skatītājiem, uzdodot jautājumu par to, vai esam tik ļoti pārliecināti tajā, kā katrs no mums vērtē citus cilvēkus un kādus viedokļus pauž par tiem. Filma ir ļoti savdabīgs mūsdienu sabiedrības un tās konfliktu atspoguļojums.”
Jorga Lantima filmā “Bugonija” šobrīd pastāvošais savzērestību, paranojas, baiļu un cilveku sašķeltības laikmets tiek parādīts aizraujošā un traki neparedzamā veidā. Pārliecināti par to, ka ietekmīga farmācijas uzņēmuma draudīgā un nežēlīgā ģenerāldirektore Mišela ir citplanētiete, kura perina pasaules iznīcināšanas plānus, brālēni Teds un Dons nolaupa viņu un iesloga pagrabā. Veicot dažādus aizsardzības pasākumus no neparedzamās citplanētietes, viņi uzsāk ar gūstekni dialogu par plānoto armagedonu. Un kamēr Mišela cenšas saprast un vest pie prāta Tedu un Donu ar viņu abu pilnīgi absurdo loģiku, filmas skatītāja aizspriedumi, kuri jau ir radušies par katru no trim personāžiem, sāk pamazām mainīties un kļūt par sava ziņa atklāsmēm.
“Tam visam piemīt tāda mikrokosmiska kvalitāte,” stāsta aktrise Emma Stouna, kurai šis ir jau piektais kopīgais projekts ar režisoru Jorgu Lantimu, “Šajā pašā ļoti mazajā vidē valda sava veida pilnīgs neprāts – mēs atrodamies pagrābā kopā ar trim cilvēkiem, kuri sarunājas savā starpā un viņu viedokļi šķiet nepareizi un pat aplami. Taču tā mēdz notikt, ja ja katram no cilvēkiem ir sava notikumu versija, par kuru viņi cenšas pārliecināt gan otru, gan tajā pašā laikā arī paši sevi.”
“Filmas tonis ir tik mežonīgs un mainīgs – tik smieklīgs un tik traģisks un ceļš šajās svarīgajās sarunās ir tik ļoti nestandarta un ar negaidītiem pavērsieniem,” saka aktieris Džesijs Plemonss, “Šis ir ļoti dīvains, taču ļoti patiess portrets laikam, kurā mēs visi šobrīd dzīvojam – par to cik mulsinoši absurds ir notiekošais mums apkārt. “Bugonija” ir šausminoši smieklīga, vai arī smieklīgi šausminoša, kādu var uzņemt tikai Jorgs Lantims. Viņš ir toņu meistars un prot vienas nanosekundes laikā pāriet no trakas komēdijas uz traģēdiju.” “Tedija un Dona pagrabs ir ierobežota vide, kura darbojās gluži kā zinātniska eksperimenta vieta – laboratorijas žurkas tiek iemestas baseinā, kurā atrodas visas mūsdienu dzīves raizes, bailes un farsa realitāte,” skaidro režisors Jorgs Lantims, “Taču šis eksperiments drīz vien kļūst par izklaidi ne tikai visām trijām žurkām, bet arī filmas skatītājam. Ierobežojot notiekošā vidi, kurā notiek konflikts, mēs pastiprinām uzmanību uz varoņiem un to, ko katrs no viņiem pārstāv un esam gatavi atklāt to, kas pašā sākumā var arī nemaz nebūt patiesība. Filma lēnām atklāj aizvien jaunu nākamo sarežģīto slāni un liek katram no skatītājiem pārdomāt savu vērtējumu ikvienam no personāžiem, kā arī pārskatīt savus sākotnējos aizspriedumus.”
Strādājot jau pie sava piektā projekta kopā ar režisoru, aktrise un producente Emma Stouna salīdzina savu sadarbību ar Lantimu gan kā aktrise, gan kā teātra trupas producente. “Mums ir lieliskas darba attiecības un liela daļa gan aktieru, gan filmēšanas grupas bieži ir viena un tā pati,” stāsta Stouna, “Tā ir tāda ģimenes sajūta, kad strādā pie šādiem sarežģītiem un izaicinošiem darbiem, taču tajā pašā laikā jūties drošībā un vienmēr esi gatava saņemt pārējās ģimenes atbalstu. Tāda sajūta reti ir bijusi citur.”
“Tikko izlasīju scenāriju, tā uzreiz aizsūtīju to Emmai,” atceras režisors, “Es uzticos viņas viedoklim un intuīcijai. Mana pirmā reakcija uz scenāriju bija – man tas ļoti patīk, bet vai tas derēs mums abiem? Emma uzreiz piekrita un palīdzēja arī man pieņemt vajadzīgos lēmumus.” Zinādams no iepriekšējām sadarbībām, ka Stounai var uzticēties, Lantims ļāva viņai pašai atrast veidu, kā spēlēt Mišelu – ļoti daudzšķautnainu tēlu, kurš kļuva par jaunu izaicinājumu “Oskara” balvas laureātei. “Ļoti grūti izķepuroties no situācijas, kurā nokļuvusi Stounas atveidotā Mišela,” atzīst režisors, “Viņa sākumā melo, tas saka patiesību, bet nevienam nav skaidrs, kāda tā patiesība īstenībā ir. Saglabāt robežu starp meliem un patiesību, starp īstu raksturu un tēlu – tas ir ļoti sarežģīts, netverams balanss. Viņas aktierspēle šajā filmā ir tik smalka un daudzpusīga, kā vēl nekad.”
Džesijs Plemonss ar nepacietību gaidīja jaunu sadarbības iespēju ar režisoru Jorgu Lantimu – viņu iepriekšējā sadarbība notika 2024. gada filmā “Laipnības veidi”. Šī pieredze bija ļoti iedvesmojoša, taču darbs pie filma “Bugonija” izrādījās vēl apjomīgāks, unikālāks un sarežģītāks notikums viņa aktiera karjerā. “Tā ir sajūta, it kā Visums ap tevi sāk izplesties, jo spēle noris pēc pavisam citiem notikumiem,” atzīstas Plemonss, “Tas ir process, kad mēģini pēc iespējas tuvāk piekļūt vajadzīgā toņa saprašanai, bet pēc tam pilnībā atdodies tam un skaties, kas notiks tālāk. Jorgs uzbur tādu atmosfēru, kurā viņš gaida un vēlās, lai katrs tajā atrod savu ceļu.”
“Mēs vēlējamies iegremdēt skatītāju filmas galveno varoņu subjektīvajā un bieži vien pretrunīgajā pasaulē – ar visām viņu vēlmēm, trūkumiem un neatkārtojamajām īpatnībām,” saka filmas režisors Jorgs Lantims,”Taču tajā pašā laikā mēs gribējām palīdzēt skatītājam pamazām radīt kopēju ainu notiekošajam, kura ne tikai ietekmētu filmas personāžus, bet arī kinoteātra zālē sēdošos un novestu viņus pie katastrofālām sekām, ja mēs nebūsim gatavi mainīt šobrīd nosprausto kursu un aizstāvēt gan mūsu pasauli, gan mūsu visu nākotni.”
Par filmu: Filmu "Nabaga radības" un "Favorīte" režisora Jorga Lantima jaunā kinolente. Divi ar sazvērestības teorijām apsēsti jauni vīrieši nolaupa ietekmīgu lielas kompānijas vadītāju, pārliecināti, ka viņa ir citplanētiete, kuras mērķis ir iznīcināt mūsu planētu.
Lomās: Emma Stone, Jesse Plemons, Aidan Delbis, Stavros Halkias, Alicia Silverstone
Režisors: Yorgos Lanthimos