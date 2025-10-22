Dons atgriežas ar jaunu singlu “Tuvums” un spēcīgu vēstījumu par attiecībām
Dons atgriežas pie klausītājiem ar dziesmu “Tuvums”, kas nes smalku, bet spēka pilnu vēstījumu par neredzamām saitēm, kas starp cilvēkiem saglabājas pat tad, kad tos šķir laiks un distance. Dziesmai tapis vizuāli spēcīgs video klips Matīsa Spailes režijā, kas filmēts leģendārajā “Mūsa Raceland” auto trasē. Šis ir jau otrais singls no Dona nākamgad gaidāmā albuma.
“Dziesma “Tuvums” tapusi par manu mīļāko tēmu - cilvēku attiecībām. Ne vienmēr ir jābūt blakus fiziski, lai izjustu tuvumu; tas var parādīties atmiņās, sajūtās, domās. Reizēm šķiet, ka nekas nav vērtīgāks par otra cilvēka klātbūtni, īpaši tad, kad liekas, ka visa pasaule plīst uz pusēm - tad šis atbalsts ir jūtams pat domās,” Dons stāsta. Dziesmas autori ir Artūrs Šingirejs un DJ Rudd.
Dziesmas “Tuvums” mūzikas video režisors ir Matīss Spaile, producente Nikola Dita Namniece, klips filmēts “Mūsa Raceland” trasē. Īpaša pateicība klipa tapšanā tiek izteikta Mārim Neikšānam, Jānim Bergam un Mārtiņam Seskam, kā arī BB Rental par tehnisko atbalstu.
“Pirmo reizi noklausoties dziesmu “Tuvums”, sajutu, ka aiz tās mierīgā rakstura slēpjas ļoti personisks stāsts. Tiekoties ar Donu, runājām par trīs mūzikas klipa idejām, viņš izvēlējās drosmīgāko no tām, un par to man ir liels prieks. Pēdējos gados esmu veidojis sporta filmas, tāpēc bija interesanti auto sporta elementu ienest tik emocionālā darbā, un varbūt tieši šī mazliet trakulīgā ideja uzrunāja arī filmēšanas komandu. Mums pievienojās ļoti talantīgi cilvēki, kuri paveica fantastisku darbu, lai viss izskatītos tieši tā, kā to redzam tagad, ” stāsta mūzikas video režisors Matīss Spaile.
Nākamais gads Dona klausītājiem solās būt īpaši nozīmīgs, jo nesīs gan mākslinieka desmito studijas albumu “Tuvums”, gan iespēju satikt Donu Daugavas stadionā 15. augustā grandiozā koncertā ar tādu pašu nosaukumu. Koncertā “Tuvums” skanēs gan sen iemīļotas dziesmas, gan jaunākās kompozīcijas, piedāvājot visiem klātesošajiem kopības un svētku sajūtu.
Mūziķis Dons ir viens no pieredzējušākajiem un klausītāju iemīļotākajiem mūsdienu māksliniekiem Latvijā. Dons ir izdevis deviņus soloalbumus un viņa kontā ir daudzas muzikālās godalgas. 2024.gadā Dons pārstāvēja Latviju Eirovīzijas konkursā ar dziesmu “Hollow”, kas konkursa fināla šovā ierindojās 16 vietā.