Dokumentālās filmas "Testaments" pirmizrāde
Rīgas starptautiskā kino festivāla ("Riga IFF") konkursa programmā otrdien plkst. 18.30 pirmizrādi piedzīvoja režisora Jāņa Ābeles un scenārista Jāņa Joņeva ...
FOTO: pirmizrādi piedzīvojusi režisora Jāņa Ābeles un scenārista Jāņa Joņeva dokumentālā filma "Testaments"
Rīgas starptautiskā kino festivāla ("Riga IFF") konkursa programmā otrdien plkst. 18.30 pirmizrādi piedzīvoja režisora Jāņa Ābeles un scenārista Jāņa Joņeva dokumentālā filma "Testaments".
Filma veidota kā dokumentāls detektīvs, kas izseko dzejnieka Anatola Imermaņa pazudušās pelnu urnas meklējumiem. Dzejnieks Aleksandrs Zapoļs cenšas īstenot Imermaņa pēdējo vēlmi - tikt izkaisītam Parīzes Sarkano lukturu rajonos, lai viņš "vienmēr būtu skaistu meiteņu sabiedrībā". Tomēr atklājas, ka urna ir pazudusi bez pēdām, un divdesmit gadus pēc nāves dzejnieks pats kļūst par sava pēdējā detektīva galveno varoni.
Filmas "Testaments" radošajā komandā piedalījušies arī operators Toms Šķēle, montāžas režisors Andris Grants un skaņu režisors Ernests Ansons. Filma tapusi studijā "Ego Media", tās veidošanu atbalstījis Nacionālais Kino centrs, un izplatīšanu nodrošina "Riverbed Sales".